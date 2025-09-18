Odnosząc się do kryzysu z powodu wykorzystywania nieletnich Leon XIV stwierdził, że Kościół "musi dalej stawiać temu czoła, bo (problem) nie został rozwiązany. Potrzeba jeszcze czasu, bo ofiary muszą być traktowane z wielkim szacunkiem i świadomością tego, że ci, którzy doznali bardzo głębokich ran z powodu nadużyć, niekiedy niosą je przez całe życie".

Papież Leon XIV: 90 proc. osób mówi prawdę, ale niektórym księżom zniszczono życie

Byłoby naiwnością ze strony mojej czy kogokolwiek innego myślenie, że ponieważ przyznaliśmy im pewien rodzaj odszkodowania finansowego albo że podeszliśmy do tej kwestii zwalniając księdza, te rany same znikną – oświadczył.

W wywiadzie dla amerykańskiej watykanistki portalu Crux, Elise Ann Allen, papież dodał: Jednocześnie jednym z czynników, który komplikuje sytuację i o którym ludzie zaczynają coraz więcej mówić, jest to, że również oskarżeni mają prawa, a wielu z nich twierdzi, że nie zostały one uszanowane. Statystyki pokazują, że ponad 90 procent osób, które kierują oskarżenia, to prawdziwe ofiary, mówią prawdę, niczego nie wymyślają. Ale były też potwierdzone przypadki pewnego rodzaju fałszywych oskarżeń. Są księża, których życie z tego powodu zostało zniszczone.

Leon XIV wyraził opinię, że po to, aby mieć możliwie wiarygodny system sądowy, szanujący prawa wszystkich, potrzeba czasu.

Papież Leon XIV: W USA dzieją się rzeczy budzące zaniepokojenie

W wywiadzie ocenił także, że w USA "dzieją się niektóre rzeczy, które wywołują zaniepokojenie".

W jednej z ostatnich rozmów, jakie miałem z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych (J.D. Vance'em), a nie przeprowadziłem bezpośredniej rozmowy z prezydentem (Donaldem Trumpem), ani go nie spotkałem, mówiłem o godności ludzkiej i o tym, jak ważna jest dla wszystkich osób, niezależnie od tego, gdzie się rodzą, i mam nadzieję, że znalezione zostaną sposoby, by szanować wszystkich ludzi, sposób ich traktowania przez politykę i podejmowane decyzje – podkreślił pierwszy w historii papież z USA.

Przypomniał, że pod koniec swego pontyfikatu Franciszek wystosował list do amerykańskich biskupów w sprawie traktowania imigrantów. List ten odnosił się z niepokojem do zapowiedzi masowych deportacji nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych na początku drugiej kadencji prezydenta Trumpa. Papież Bergoglio podkreślił w nim, że należy sprzeciwiać się działaniom sprzecznym z Ewangelią.

Leon XIV przyznał: Byłem bardzo zadowolony z tego, jak biskupi amerykańscy odebrali tę ideę, a niektórzy z nich byli odważni, by za nią podążać.

Dodał też, że "Stany Zjednoczone są potężnym podmiotem na poziomie światowym, musimy to uznać, a niekiedy decyzje podejmowane są bardziej na podstawie gospodarki niż godności ludzkiej".

Papież Leon XIV: Słowo "ludobójstwo" jest nadużywane, Watykan nie wypowiada się w sprawie Strefy Gazy

Papież odnosząc się do tego, że sytuacja w Strefie Gazy nazywana jest przez niektórych "ludobójstwem", zauważył, że słowo to jest coraz częściej używane przez różne środowiska. Wyjaśnił, że Stolica Apostolska nie wypowiada się w tej sprawie.

Zaznaczył też, że w kwestii tego, co dzieje się w Strefie Gazy, Izrael nie odpowiada nawet na apele Stanów Zjednoczonych.

Papież Leon XIV o LGBT: Małżeństwo i rodzina składa się z kobiety i mężczyzny

Pytany o sprawę podejścia do środowisk LGBT papież oświadczył, że Kościół jest otwarty dla "wszystkich, wszystkich, wszystkich", jak powtarzał Franciszek.

Dalej stwierdził natomiast: Uważam za wysoce nieprawdopodobne, na pewno w najbliższej przyszłości, że zmieni się doktryna Kościoła w kwestii tego, czego naucza w dziedzinie seksualności, małżeństwa. Przypomniał, że mówił już o małżeństwie i rodzinie złożonej z mężczyzny i kobiety, pobłogosławionej w sakramencie małżeństwa.

Ale rozumiem, że już kiedy się to mówi, niektórzy źle to przyjmą – przyznał.

Papież Leon XIV: Wykluczam możliwość diakonatu kobiet

Leon XIV wykluczył możliwość diakonatu kobiet, o którym dyskutowano podczas ostatniego synodu w Watykanie. Oznajmił, że nie ma zamiaru w chwili obecnej zmieniać nauczania Kościoła w tej kwestii.