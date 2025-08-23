Donald Trump ujawnił, czego pragnie Władimir Putin. Wszystko zależy od wojny w Ukrainie
dzisiaj, 05:00
USA w 2026 roku będą gospodarzami mistrzostw świata w piłce nożnej. Donald Trump ujawnił, że na mundial do Ameryki Północnej chciałby przyjechać przywódca Rosji, Władimir Putin. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że będzie to zależeć od tego, co wydarzy się w sprawie wojny w Ukrainie.
