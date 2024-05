Zdaniem współprzewodniczącego Nowej Lewicy "w tej chwili mamy walkę dwóch światów".

Czarzasty o UE

Jeden to jest świat tej Europy, za którą Lewica się opowiada - Europy bezpiecznej. Pomyślcie sobie państwo, co by było, gdyby Polska nie była w tej chwili w UE, do której zresztą Lewica Polskę wprowadziła. Europy bezpiecznej ze względu również na udział Polski w NATO - pomyślcie państwo, co by było, gdyby Aleksander Kwaśniewski nie podpisał umowy natowskiej. Europy socjalnej, Europy dla każdego z nas, która wyrównuje szanse - wyliczał na konferencji prasowej w Poznaniu.

Według niego jest też "druga wizja UE, a właściwie jej braku". Tę wizję prezentują w Polsce Konfederacja i PiS – ocenił polityk.

Czarzasty podkreślił, że Lewica jest "za bardzo silną Europą". Jesteśmy ugrupowaniem najbardziej euroentuzjastycznym, bo wiemy, jak Polska wyglądała 30 lat temu i wiemy, jak wygląda w tej chwili. Jeżeli ktoś nie widzi tej różnicy, jeżeli ktoś nie widzi szansy, jaką Polska dostała, powracając do rodziny krajów europejskich, to albo jest ślepy i nie chce tego widzieć, albo jest głupi, a głupiemu trudno te rzeczy tłumaczyć – dodał.

Integracja UE

Według Czarzastego dalsza integracja UE jest konieczna, także ze względu na sytuację za wschodnią granicą Polski, wojnę w Ukrainie.Wspólne działanie i przygotowanie się do pomocy Ukrainie i do obrony, nie daj Boże tego, gdyby Rosja spróbowała zaatakować państwa NATO, w tym Polskę i państwa UE, są bardzo ważne. W związku z tym nie ma innej możliwości, jak współpracować i opowiadać się za silną Unią Europejską – powiedział.

Krytyka Konfederacji i PiS

Zaznaczył, że Lewica opowiada się za "silną, socjalną Unią Europejską". Przeciwko takiej Unii Europejskiej jest Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość. Do ludzi musi dojść ta wiedza, dlatego że albo jesteśmy zintegrowaną Unią Europejską, odporną na ataki, zmobilizowaną w pracy, albo jesteśmy pojedynczymi państwami, które w zglobalizowanym w tej chwili w świecie nic nie mogą – dodał Czarzasty.

Polityk wsparł w Poznaniu liderkę wielkopolskiej listy Lewicy do PE, obecną wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Joannę Scheuring-Wielgus. Przekonywał, że "to osoba, która zrobiła bardzo dużo dla państwa świeckiego w Polsce, bardzo dużo zrobiła dla kobiet".

"Zagrożeni klerem"

Państwo świeckie jest naprawdę wielką sprawą i my - wcześniej czy później - doprowadzimy Polskę do takiego momentu, że wszyscy nie będziemy zagrożeni klerem. Bo ja nadal się czuję zagrożony pazernością kleru - dzień i noc – powiedział Czarzasty.