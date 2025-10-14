Jak relacjonuje "Fakt", wszystko zaczęło się od domowej awantury, do której doszło 29 lipca. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję do jednego z mieszkań, w którym mieszkało starsze małżeństwo. Para nie chciała wpuszczać patrolu do środka. Mówili, że wszystko jest w porządku, ale w końcu ulegli.

Dramat w mieszkaniu na Śląsku. Rodzice więzili córkę przez 27 lat

W trakcie przeszukania mieszkania, policjanci w jednym z pokoi znaleźli 42-letnią, zaniedbaną kobietę. Jak ją pogotowie wyprowadzało, to mieliśmy ciarki. Była w strasznym stanie. Skrajnie zaniedbana, nogi miała całe jakby w martwicy - mówili sąsiedzi w rozmowie z Faktem.

Reklama

Odnalezioną kobietą była Mirella - córka małżeństwa, która miała zaginąć w wieku 15 lat. Jej rodzice przez lata wmawiali wszystkim, że ich córka zaginęła. Tymczasem przez 27 lat ją tam trzymali - relacjonowali sąsiedzi.

Kobieta była w bardzo złym stanie fizycznym. Miała problemy z chodzeniem. Ratownikom medycznym wyjawiła, że od ponad 20 lat nie wychodziła z domu.

Świętochłowice. Kobieta przez dekady nie widziała świata zewnętrznego

Zaniedbana kobieta trafiła do szpitala, gdzie przez dwa miesiące dochodziła do zdrowia. Od lat jej życie ograniczało się do jednego pokoju w mieszkaniu rodziców. Przez dekady nie widziała świata zewnętrznego, nie korzystała z łazienki, nie miała kontaktu z rówieśnikami ani lekarzami. Nie miała własnych ubrań, dowodu osobistego, nie pobierała świadczeń, tak jakby nie istniała - mówiła w rozmowie z "Faktem" pani Aleksandra, założycielka internetowej zbiórki dla Mirelli.

Dodała, że "to, co dla nas jest codziennością, dla niej będzie niesamowitym przeżyciem". Policja prowadzi działania w związku z uwięzieniem kobiety, prosząc o wsparcie lokalny ośrodek pomocy społecznej. Czekamy na informację zwrotną co do sytuacji życiowej tej kobiety, celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie - tłumaczy mł. asp. Anna Hryniak z KMP w Świętochłowicach.

Reklama

Kobieta wróciła do domu

Niestety, jak podał we wtorek portal slazag.pl, los Mirelli przybrał tragiczny obrót. Po opuszczeniu szpitala kobieta została karetką przewieziona z powrotem do domu, który był miejscem jej wieloletniego koszmaru.