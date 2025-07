Zgodnie z ustawowym kalendarzem, w połowie czerwca rząd, przyjmując założenia do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok, zatwierdził propozycję nowego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4 806 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 31,40 zł.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4 806 zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4 666 zł), czyli o 3%.

Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost także o 3%.

Najniższa krajowa 2026: co postanowi Rada Dialogu Społecznego

Rada Ministrów przedstawiła tę propozycję Radzie Dialogu Społecznego. RDS ma czas, by w ramach konsultacji wyrazić swoją opinię w tej sprawie do 15 lipca 2025 r.

Zgodnie z ustawą regulującą zasady ustanawiania minimalnego wynagrodzenia za pracę opinia Rady Dialogu Społecznego nie jest dla rządu wiążąca.

Przepis ustawowy stanowi tak. Jeśli RDS do 15 lipca nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas stawki te do 15 września br. ustali w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Ich wysokość nie może być jednak niższa od kwot, które zostały wcześniej przedstawione do negocjacji członkom Rady Dialogu Społecznego.

Reklama

To Rada Ministrów podejmuje więc ostateczną decyzję, publikując stosowne rozporządzeni w połowie września.

Dla przykładu wysokość płacy minimalnej na 2025 rok stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Podobnie będzie z najniższą krajową, która ma być obowiązująca od 1 stycznia 2026 roku.

Reklama

Najniższa krajowa 2026: związki zawodowe chcą podwyżki do co najmniej 5015 zł

Już teraz wiadomo, że Rada Dialogu Społecznego w sprawie wysokości płacy minimalnej na 2026 r. nie zajmie jednolitego stanowiska.

Co prawda pracodawcy, reprezentowani w RDS przez organizacje pracodawców, są zadowoleni z propozycji rządowej, ale związkowcy będą się domagać podwyżki nie o 140 zł, ale o ponad 250 zł, czyli nie o 3 proc., ale o 7,48 proc.

Pracodawcy przez kilka kolejnych lat kwestionowali wysokość podwyżek płacy minimalnej, uważając iż były one ponad stan – nie tylko zdecydowanie przewyższając poziom inflacji, ale zmuszając firmy do drastycznego podwyższania kosztów prowadzenia biznesu.

Teraz więc gdy nowa propozycja rządowa realnie nie jest podwyżką, ale jedynie inflacyjną waloryzacją wysokości najniższej krajowej i minimalnej stawki godzinowej, pracodawcą są w końcu ukontentowani.

Z kolei organizacje związkowe odwołują się także do historii ostatnich lat w zakresie stanowienia nowych stawek najniższej krajowej, które były systematycznie dwucyfrowe, dla nich więc wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z roku na rok jedynie o 3 procent jest nie do zaakceptowania.

Najniższa krajowa 2026: 4806 zł czy 5015 zł

Zgodnie z tym, na co już wskazaliśmy, zakładając że na forum Rady Dialogu Społecznego nie dojdzie do 15 lipca do zgody w sprawie wysokości płacy minimalnej 2026, ostateczną decyzję w sposób arbitralny podejmie Rada Ministrów a pierwszej połowie września br.

Nie można mieć przy tym pewności, że będzie to dokładnie 4806 zł.

Doświadczenia z wielu minionych lat uczą, że rząd nawet w ostatniej chwili ulegał presji związków zawodowych lub przyjmował inne argumenty, zmieniając pierwotną propozycję płacy minimalnej.

Zawsze były to ruchy w górę, zazwyczaj jednak zwiększano kwotę najniższej krajowej na kolejny okres tylko nieznacznie w stosunku do propozycji czerwcowych.