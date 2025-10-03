Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że "najdalej w marcu" złoży wniosek, by nocna prohibicja obowiązywała w całym mieście. Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów - zaznaczył na konferencji przed sesją nadzwyczajną rady miasta.

Nocna prohibicja w Warszawie. Obejmie dwie dzielnice

Podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta omówiono wprowadzenie pilotażu nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Została ona zwołana na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

Na konferencji prasowej Trzaskowski wyjawił, że "w marcu najdalej" złoży wniosek, by ograniczenie obowiązywało w cały mieście od 1 czerwca 2026 r. Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń - wyjaśnił.

Kluczowe zmiany - padły konkretne daty

Głównym celem projektów jest uzyskanie opinii wspomnianych dzielnic na temat wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych i na stacjach paliw między godziną 23:00 a 6:00.

Najważniejsza modyfikacja w stosunku do poprzednich uchwał dotyczy terminu wejścia w życie przepisów. Zmieniono go z pierwotnych trzech miesięcy na zaledwie 14 dni. Jak zapowiedział prezydent Trzaskowski, jeśli cała procedura przebiegnie sprawnie, zakaz miałby zacząć obowiązywać w obu dzielnicach od 1 listopada.

Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na wiosnę złoży projekt, by nocna prohibicja obowiązywała w całym mieście. Miałaby obowiązywać od 1 czerwca.

Podczas sesji Rady Warszawy sprzed dwóch tygodni doszło do znaczących zmian w kwestii nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Prezydent Warszawy niespodziewanie wycofał swój pierwotny projekt, który zakładał wprowadzenie tego zakazu na terenie całego miasta. Dodatkowo, odrzucono podobny projekt zgłoszony przez radnych. Ostatecznie Rada przyjęła tylko dwa osobne projekty uchwał, które mają dotyczyć wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych wyłącznie na obszarze Śródmieścia i Pragi-Północ.

Trend w Polsce i poparcie społeczne

Warszawa dołącza do rosnącej liczby miejscowości w Polsce, które decydują się na wprowadzenie nocnej prohibicji. W latach 2018–2024 na taki krok zdecydowało się już około 180 gmin.

Ostatnio do tego grona dołączyły:

Giżycko (wprowadzono na sezon turystyczny w czerwcu),

(wprowadzono na sezon turystyczny w czerwcu), Słupsk (uchwalono w lipcu),

(uchwalono w lipcu), Szczecin (obowiązuje od początku sierpnia),

(obowiązuje od początku sierpnia), Gdańsk (zakaz wszedł w życie z początkiem września).

Idea nocnej prohibicji cieszy się dużym poparciem społecznym. Zgodnie z sondażem IBRiS dla PAP, aż 68 proc. ankietowanych jest za wprowadzeniem takiego zakazu w swojej miejscowości. Poparcie jest szczególnie wysokie wśród kobiet (ponad 80 proc.) oraz najmłodszych dorosłych.