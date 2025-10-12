Jak dotąd z 30. edycji "Tańca z gwiazdami" odpadły dwie pary: Ewa Minge, która pożegnała się z show z Michałem Bartkiewiczem w drugim odcinku, a także Lanberry, tańcząca u boku Piotra Musiałkowskiego, którzy swój ostatni taniec wykonali w czwartym odcinku.

Kto zatańczył w piątym odcinku "Tańca z gwiazdami"?

W piątym odcinku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali swojej umiejętności taneczne: Maurycy Popiel, Maja Bohosiewicz, Wiktoria Gorodecka, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz, Barbara Bursztynowicz, Mikołaj "Bagi" Bagiński, Katarzyna Zillmann oraz Tomasz Karolak.

Rodzinne popisy taneczne

Jako pierwsi na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się Aleksander Sikora z kuzynką Ewelina i Darią Sytą. Zatańczyli cha-chę. Cudowne że dałeś radę takim dwóm petardom! - powiedziała Ewa Kasprzyk. Jury przyznało im 32 punkty.

Potem na parkiet weszli Wiktoria Gorodecka z bratem Konstantym i Kamilem Kuroczko. Tej trójce przypadł jive. Dobrze, że nie ma upałów, bo po waszym jivie niejedna stodoła mogłaby spłonąć - powiedział Rafał Maserak. Emocje fantastyczne, pomysł cudowny - zachwycała się Iwona Pavlović. Para dostała od jurorów maksymalną liczbę punktów - 40.

Tomasz Karolak wystąpił z córką Leną i Izabelą Skierską. Zatańczyli Broadway jazz. Karolak zaprezentował się w kostiumie żaby. Nie było mnie przez jeden odcinek i uważam, że zrobiłeś ogromny postęp - powiedziała Ewa Kasprzyk. Emocjonalni nas rozkładasz - stwierdziła Iwona Pavlović. Za ten występ jurorzy dali 31 punktów.

Barbara Bursztynowicz z mężem Jackiem i Michałem Kassinem zatańczyli walca wiedeńskiego. Publiczność zareagowała owacjami na stojąco. Od jurorów dostali 30 punktów.

Maja Bohosiewicz z córką Leonią i Albert Kosiński wykonali broadway jazz, do utworu śpiewanego przez Sonię Bohosiewicz. Każda scena na Brodwayu jest otwarta dla was - Sonia, Maja, Mała - daliście takie show! Maja miałaś jaja - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Jurorzy przyznali im w sumie 36 punktów.

Maurycy Popiel z mamą Lidią i Sarą Janicką zatańczyli walca angielskiego. Maurycy Popiel zdecydował się na taniec z zasłoniętymi oczami. Lidia, ty rozegrałaś to po mistrzowsku. Najlepsze brawa dla takiego aktorstwa - zachwycała się Ewa Kasprzyk. I znowu pady najwyższe noty - w sumie jurorzy przyznali im 40 punktów.

Katarzyna Zillmann tańczyła ze swoją mamą Ludwiką i Janją Lesar. Panie zaprezentowały charlestona. Najpiękniejszą kolią, jaką kiedykolwiek będziesz miała, są ramiona twojej córki - powiedziała Iwona Pavlović. I znowu maksymalne noty - w sumie 40 punktów.

Marcin Rogacewicz z mamą Ewą i Agnieszką Kaczorowską zaprezentowali walca wiedeńskiego. Świetnie słyszysz muzykę. Brawo - chwaliła Iwona Pavlović mamę Marcina Rogacewicza. Jurorzy przyznali im w sumie 37 punktów.

Kolejni na parkiecie pojawili się Mikołaj "Baggi" Bagiński z siostrą Matyldą i Magdaleną Tarnowską. Zaprezentowali street salsę. Matylda jest osobą z zespołem downa, ale nie przeszkadza jej to w odnoszeniu ogromnych sukcesów - jest między innymi mistrzynią świata w pływaniu synchronicznym. To była petarda. Połączenie salsy z hip-hopowym pazurem to coś fantastycznego - powiedział Rafał Maserak. Znowu maksymalne stawki i 40 punktów za ten występ.

Kto odpadł w piątym odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Najmniej punktów w tym odcinku dostała Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin - 30. Tuż nad nimi uplasował się Tomek Karolak z Izabelą Skierską z kompletem 31 punktów. Jak zwykle o tym, kto zostaje w programie, mieli decydować widzowie. I mamy niespodziankę! Z programu nikt nie odpadł. Ogłaszam oficjalnie, że dziś z programem nie żegna się nikt decyzją telewizji Polsat - ogłosił Krzysztof Ibisz. Głosy państwa i jurorów przechodzą do kolejnego odcinka - doprecyzowała Paulina Sykut-Jeżyna.