Rymszewicz powiedział, że obywatele potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.

Awaria numerów alarmowych. Nie działa 112 i 999 w części kraju

Nie podano jeszcze przyczyny awarii ani tego, jak długo potrwa jej usuwanie. Służby apelują, by w nagłych sytuacjach, gdy połączenie z numerem 112 jest niemożliwe, korzystać z tradycyjnych numerów alarmowych:

Reklama

997 – policja,

998 – straż pożarna,

jak również próbować dzwonić na 999 – pogotowie ratunkowe.

Źródło: PAP, RADIO ZET