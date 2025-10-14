Są problemy z dodzwonieniem się na numery 112 i 999 – poinformował we wtorek PAP Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych. Dodał, że pierwsze zgłoszenie o problemach otrzymał po godz. 8.
Rymszewicz powiedział, że obywatele potrzebujący pomocy mają problem z dodzwonieniem się na numery alarmowe 112 i 999. Zaznaczył, że niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.
Awaria numerów alarmowych. Nie działa 112 i 999 w części kraju
Nie podano jeszcze przyczyny awarii ani tego, jak długo potrwa jej usuwanie. Służby apelują, by w nagłych sytuacjach, gdy połączenie z numerem 112 jest niemożliwe, korzystać z tradycyjnych numerów alarmowych:
- 997 – policja,
- 998 – straż pożarna,
- jak również próbować dzwonić na 999 – pogotowie ratunkowe.
Źródło: PAP, RADIO ZET
