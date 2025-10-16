Oficer prasowy straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim, mł. kpt. Marcin Tabiś, poinformował, że zgłoszenie o pożarze hali o wymiarach ok. 50 × 80 metrów przy ul. Rataja w Rusocinie (pow. gdański) wpłynęło do służb w nocy ze środy na czwartek.
– Przed przyjazdem straży pożarnej z budynku ewakuowało się 13 osób. Nikt nie został ranny – przekazał Tabiś.
Dodał, że w działaniach, w szczytowym momencie, brało udział 80 strażaków.
Potężny pożar hali w Rusocinie. Zablokowana DK91
W wyniku wysokiej temperatury i oddziaływania ognia konstrukcja hali uległa częściowemu zawaleniu. Strażacy obecnie prowadzą dogaszanie pogorzeliska.
Zablokowany pozostaje odcinek drogi krajowej nr 91 – od ronda w Rusocinie do ul. Rataja.
Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Strażak przekazał, że ogień pojawił się wewnątrz hali.
