Oficer prasowy straży pożarnej w Pruszczu Gdańskim, mł. kpt. Marcin Tabiś, poinformował, że zgłoszenie o pożarze hali o wymiarach ok. 50 × 80 metrów przy ul. Rataja w Rusocinie (pow. gdański) wpłynęło do służb w nocy ze środy na czwartek.

– Przed przyjazdem straży pożarnej z budynku ewakuowało się 13 osób. Nikt nie został ranny – przekazał Tabiś.

Dodał, że w działaniach, w szczytowym momencie, brało udział 80 strażaków.

Potężny pożar hali w Rusocinie. Zablokowana DK91

W wyniku wysokiej temperatury i oddziaływania ognia konstrukcja hali uległa częściowemu zawaleniu. Strażacy obecnie prowadzą dogaszanie pogorzeliska.

Reklama

Zablokowany pozostaje odcinek drogi krajowej nr 91 – od ronda w Rusocinie do ul. Rataja.

Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Strażak przekazał, że ogień pojawił się wewnątrz hali.