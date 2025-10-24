Prezydent Nawrocki zatwierdził projekt zerowy PIT dla tych rodzin! Dodatkowe 1000 zł co miesiąc. Czy stanie się faktem? Kiedy?

Prezydent Karol Nawrocki, realizując obietnicę z kampanii wyborczej, ogłoszonej w marcu 2025 roku, zatwierdził projekt o zerowym PIT.

PIT-0 - zakres i beneficjenci ulgi

Nowa ulga zakłada wyłączenie z opodatkowania dochodów mieszczących się w pierwszym progu podatkowym i jest dedykowana:

Rodzicom sprawującym władzę rodzicielską lub opiekę prawną.

Osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.

Osobom realizującym obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletnich, uczących się dzieci.

Projekt przewiduje limit dochodów na poziomie 140 000 zł rocznie na osobę, a także przewiduje podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 000 zł do 140 000 zł. Dzieci uprawniające do skorzystania z ulgi to: małoletni do 18. roku życia; pełnoletnie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością; osoby kontynuujące naukę, nie starsze niż 25 lat.

Zerowy PIT dla rodzin - szacowane korzyści i termin wprowadzenia

Według Kancelarii Prezydenta, przeciętna polska rodzina ma zyskać na tej zmianie nawet około 1000 zł miesięcznie. Niemniej, rzeczywiste efekty finansowe dla podatników będą widoczne dopiero w rozliczeniu podatkowym za rok 2026, składanym w 2027 roku.

PIT-0 dla rodzin - kontrowersje i krytyka ekspertów

Projekt wzbudza liczne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście faktycznych beneficjentów. Piotr Juszczyk z inFakt twierdzi, że to najzamożniejsi podatnicy odniosą największe korzyści, podczas gdy rodziny o niskich dochodach, które i tak płacą niewiele PIT, zyskają symbolicznie. Dane przedstawione przez Super Biznes potwierdzają tę dysproporcję:

Rodzina z dochodem 7 000 zł brutto zyska miesięcznie około 395 zł.

Rodzina z dochodem 12 000 zł brutto zyska miesięcznie 913 zł.

Osoby na płacy minimalnej odczują ulgę rzędu jedynie 75 zł na osobę miesięcznie.

Zerowy PIT jest częścią szerzej zakrojonego "pancerza podatkowego", który obejmuje także obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 22 proc., zniesienie podatku Belki oraz kwotową waloryzację emerytur. Ekonomiści wyrażają poważne obawy co do wykonalności finansowej tych reform. Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na brak przestrzeni budżetowej dla tak dużych ulg, a Marek Zuber ostrzega, że realizacja całego pakietu będzie niezwykle kosztowna i trudna do wdrożenia.