Jak się ubrać w środę? Prognoza pogody dla ucznia na 22 października
Rano w środę należy zachować szczególną ostrożność na drogach na północy, ponieważ lokalnie mogą tworzyć się mgły, które obniżą widoczność do około 500 metrów.
Jaka temperatura w środę, 22 października 2025 roku?
Będzie jednak ciepło! Maksymalna temperatura sięgnie nawet 17 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami na południu, a w centrum utrzyma się w granicach 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowego i południowo-zachodniego, ale w rejonach podgórskich zrobi się silniejszy – porywy w Beskidzie Niskim i wysoko w Bieszczadach dojdą do 65 km/h, a w Sudetach nawet do 70 km/h.
Jaka pogoda w nocy?
Noc ze środy na czwartek zapowiada się z umiarkowanym do dużego zachmurzeniem, z możliwością przelotnych opadów deszczu, głównie na Pomorzu i północnym zachodzie. Nocne mgły utrzymają się lokalnie na północy, ograniczając widoczność do 500 metrów. Minimalne temperatury spadną do 4–5 stopni Celsjusza na wschodzie i w kotlinach karpackich, natomiast w centrum wyniosą około 7 stopni Celsjusza, a nad morzem i na zachodzie mogą osiągnąć 11–12 stopni Celsjusza. Wiatr nocą będzie słaby, z wyjątkiem pasa nadmorskiego i rejonów podgórskich Sudetów, gdzie będzie umiarkowany. Najbardziej niebezpiecznie będzie w górach: w Karpatach porywy mogą osiągnąć 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a na szczytach Sudetów nawet 90 km/h.
Jak się ubrać w środę, 22 października? Porady dla uczniów
Ze względu na spore wahania temperatury, ryzyko deszczu i silny wiatr, najlepszą strategią jest ubiór na cebulkę!
- Warstwa podstawowa (baza): Załóż koszulkę lub T-shirt. Rano, gdy jest chłodniej (4-7 stopni Celsjusza), to będzie pierwsza warstwa izolacji.
- Warstwa środkowa (ocieplenie): Grubsza bluza, polar lub sweter, które łatwo zdejmiesz w szkole. Pamiętaj, że w ciągu dnia może być nawet 17 stopni Celsjusza, więc nie przegrzej się!
- Warstwa zewnętrzna (ochrona): Koniecznie weź kurtkę! Najlepiej sprawdzi się kurtka przeciwdeszczowa i wiatroszczelna (szczególnie jeśli mieszkasz w rejonach górskich). W ten sposób ochronisz się i przed deszczem, i przed silnym wiatrem.
- Spodnie: Długie, wygodne spodnie, np. jeansy lub dresy, będą wystarczające.
- Dodatki (dla bezpieczeństwa i komfortu): Parasol lub kaptur pomoże przy słabym deszczu, a lekka czapka i rękawiczki przydadzą się tylko na chłodny poranek, zwłaszcza jeśli rano temperatury w Twojej okolicy są bliżej 4–7 stopni Celsjusza (np. na wschodzie).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję