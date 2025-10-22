Jak się ubrać w środę? Prognoza pogody dla ucznia na 22 października

Rano w środę należy zachować szczególną ostrożność na drogach na północy, ponieważ lokalnie mogą tworzyć się mgły, które obniżą widoczność do około 500 metrów.

Jaka temperatura w środę, 22 października 2025 roku?

Będzie jednak ciepło! Maksymalna temperatura sięgnie nawet 17 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami na południu, a w centrum utrzyma się w granicach 15 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków południowego i południowo-zachodniego, ale w rejonach podgórskich zrobi się silniejszy – porywy w Beskidzie Niskim i wysoko w Bieszczadach dojdą do 65 km/h, a w Sudetach nawet do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

Noc ze środy na czwartek zapowiada się z umiarkowanym do dużego zachmurzeniem, z możliwością przelotnych opadów deszczu, głównie na Pomorzu i północnym zachodzie. Nocne mgły utrzymają się lokalnie na północy, ograniczając widoczność do 500 metrów. Minimalne temperatury spadną do 4–5 stopni Celsjusza na wschodzie i w kotlinach karpackich, natomiast w centrum wyniosą około 7 stopni Celsjusza, a nad morzem i na zachodzie mogą osiągnąć 11–12 stopni Celsjusza. Wiatr nocą będzie słaby, z wyjątkiem pasa nadmorskiego i rejonów podgórskich Sudetów, gdzie będzie umiarkowany. Najbardziej niebezpiecznie będzie w górach: w Karpatach porywy mogą osiągnąć 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h, a na szczytach Sudetów nawet 90 km/h.

Jak się ubrać w środę, 22 października? Porady dla uczniów

Ze względu na spore wahania temperatury, ryzyko deszczu i silny wiatr, najlepszą strategią jest ubiór na cebulkę!