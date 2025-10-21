Projekt definiuje szeroki krąg uprawnionych osób, dzieląc je na aktywnych, emerytów i ich najbliższą rodzinę. Prawo do Karty przysługuje żołnierzom (zawodowym, terytorialnej służby wojskowej, aktywnej rezerwy) oraz funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Obejmuje również weteranów i weteranów poszkodowanych oraz osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego lub policyjnej emerytury/renty inwalidzkiej. Do Karty uprawnieni są małżonkowie i dzieci (do 18 lat, a w przypadku nauki do 25 lat) osób aktywnie służących, a także rodzice tych osób. Karta przysługuje także członkom rodziny (małżonkom, dzieciom, rodzicom) żołnierzy i funkcjonariuszy poległych, zmarłych lub zaginionych po 4 czerwca 1989 r.

Karta Rodziny Mundurowej. Zasady korzystania

Karta będzie środkiem identyfikacyjnym i ma ułatwić beneficjentom korzystanie z ulg. Kartę wydadzą w formie tradycyjnego dokumentu z tworzywa sztucznego oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Uprawnienia polegają na przyznaniu dostępu do towarów, usług lub innych form działalności, który jest korzystniejszy od ogólnie obowiązującego. Projekt wprowadza specjalny znak identyfikujący "Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej" dla podmiotów oferujących zniżki. Kartę przyznają na wniosek składany drogą elektroniczną (lub papierową w razie braku możliwości) do właściwego Organu (np. dowódcy jednostki wojskowej, Komendanta Głównego Policji, dyrektora wojskowego biura emerytalnego). Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, odmowa jednak następuje w drodze decyzji.

Dzień Rodziny Mundurowej. Kiedy?

Projekt przewiduje znaczące koszty i ustanawia symboliczną datę dla służb. Autorzy szacują koszty uruchomienia projektu na 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania i około 40 mln zł w latach następnych. Ustawa ustanawia 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej. Uprawnienia przyznawać mogą instytucje podległe ministrom, organy samorządu terytorialnego (na podstawie uchwalonych programów) oraz podmioty prywatne (na podstawie umów z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych).