Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. O tym, że zamierzają powiedzieć sobie "tak" mówiło się już od kilku tygodni. Zapewnili swoich fanów, że gdy tylko uroczystość się odbędzie podzielą się tą radosną informacją.

Tak też się stało. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się w sobotę. Uroczystość miała miejsce w hotelu wynajętym właśnie na tę okazję i znajdującym się niedaleko Lublina. Zaproszonych gości było ponad 100. Wśród nich znalazły się takie osoby jak Edward Miszczak, Ewa Wachowicz, Mateusz Kusznierewicz a także Joanna Kurska z mężem, czy Monika Pyrek.

Zaproszenia na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego informowały gości, by zabrali ze sobą zarówno eleganckie stroje na oficjalną część ślubu i wesela oraz stroje sportowe na niedzielne atrakcje w sportowym wydaniu. "Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń" - napisano w zaproszeniu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie zapomnieli o swoich fanach. W sieci w sobotnie popołudnie pojawiło się zdjęcie, na którym zapozowali w ślubnych strojach i podzielili się radosną nowiną. Do fotografii dodany został wpis a dokładnie data: 25I10I2025.

Maciej Kurzajewski miał na sobie garnitur a świeżo upieczona małżonka Katarzyna Cichopek białą kreację od Violi Piekut.

Suknia ślubna Katarzyny Cichopek. Co zdradziła projektantka?

Wśród projektów z mojej kolekcji właśnie ta suknia od razu przyciągnęła uwagę Katarzyny. Znalazła w niej to, co bliskie jej estetyce - spokój formy, kobiecą energię i nowoczesną elegancję. Dekolt w kształcie litery V dodaje lekkości i harmonii, a miękkie drapowanie w talii podkreśla atuty sylwetki, nadając konstrukcji płynność i naturalny rytm. Szlachetny, matowy materiał o wyraźnej strukturze podkreśla precyzję kroju i czystość linii. To suknia dla kobiety, która świętuje życie na własnych zasadach – dopracowana w każdym detalu, pełna klasy i subtelnej siły - mówiła Viola Piekut w rozmowie z Pudelkiem.

Celebrytka postawiła również na lekkie romantyczne fale w kwestii fryzury. To nie jedyna kreacja, jaką podczas tego wieczoru ma mieć na sobie Katarzyna Cichopek.