Przygotowania wyborcze i ostrożność finansowa PiS

W piątek rozpoczął się dwudniowy kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, podczas gdy Koalicja Obywatelska zorganizowała swoje zgromadzenie w Warszawie. Choć obie formacje stawiają na mobilizację elektoratu i obecność w mediach, to PiS sygnalizuje zwiększoną ostrożność fiskalną. Jak podkreślają politycy partii, rosnący deficyt budżetowy i dług publiczny zmuszają do umiaru w wydatkach, co jest odpowiedzią na obawy społeczne dotyczące stanu finansów państwa. Ponad pięćsetstronicowy dokument programowy PiS, zatytułowany "Myśląc Polska", ma stanowić bazę do dyskusji i przygotowań do kolejnych wyborów w 2027 roku, koncentrując się na usprawnieniu gospodarki i poprawie życia Polaków.

Mieszkalnictwo i kredyty hipoteczne

Partia identyfikuje mieszkalnictwo jako jeden z głównych obszarów wymagających pilnych zmian, wynikających z wysokich cen i ograniczonej dostępności gruntów. Propozycje PiS mają na celu zarówno zmiany proceduralne, jak i finansowe:

Uproszczenie procesu odrolniania gruntów oraz umożliwienie miastom zawierania porozumień z gminami wiejskimi.

Wspieranie samorządów, Towarzystw Budownictwa Społecznego i lokalnych inwestycji w celu decentralizacji budownictwa.

Wprowadzenie instrumentów zniechęcających do spekulacyjnego traktowania mieszkań, w tym zrównanie opodatkowania zysków z najmu z podatkiem od zysków kapitałowych.

Gwarantowanie młodym rodzinom wkładu własnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z możliwością częściowego umorzenia przy narodzinach dziecka.

Wprowadzenie długoterminowych kredytów hipotecznych z gwarancją stałej stopy procentowej na 20-30 lat.

Rozważenie pozabudżetowego finansowania budownictwa społecznego poprzez emisję długu przez specjalny fundusz BGK.

Ponadto, PiS sygnalizuje potrzebę reform systemowych w strukturze władzy, aby zwiększyć skuteczność państwa, zwłaszcza w relacjach z Unią Europejską.

Rozszerzona polityka rodzinna i aktywizacja seniorów

Partia PiS opowiada się za bardziej progresywną i ukierunkowaną na konkretne potrzeby polityką prorodzinną. Kluczowe propozycje to:

Wprowadzenie bonu mieszkaniowego: 100 tys. zł za trzecie dziecko i 40 tys. zł od pierwszego dziecka.

Wprowadzenie progresji w świadczeniu 800 plus w zależności od liczby dzieci, połączonej z coroczną waloryzacją.

Podwyższenie świadczenia rodzicielskiego powyżej obecnego poziomu tysiąca złotych wypłacanego przez 12 miesięcy.

Zwiększenie zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Wprowadzenie programu darmowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych.

Dla seniorów proponuje się wyższą waloryzację emerytur w zamian za późniejsze przejście na emeryturę, rozważenie czterodniowego tygodnia pracy lub sześciogodzinnego dnia pracy bez obniżania wynagrodzenia, niższą składkę ZUS dla zatrudniających osoby starsze, dłuższy urlop dla pracującego seniora oraz ideę emerytury bez podatku.

Ograniczenie deficytu i finanse publiczne

Partia dostrzega, że wysoki deficyt i dług wymagają ostrożności, co znalazło odzwierciedlenie w strategicznych rekomendacjach Mateusza Morawieckiego. Zalecają one priorytetyzację wydatków na inwestycje o najwyższym zwrocie społecznym (jak infrastruktura, Siły Zbrojne i edukacja), wzmocnienie bazy podatkowej bez podnoszenia obciążeń dla obywateli oraz wprowadzenie wieloletnich ram fiskalnych. Proponowane są także zmiany w finansowaniu samorządów, aby zabezpieczyć środki dla mniejszych jednostek. Wśród dodatkowych pomysłów pojawiły się m.in. propozycja Pawła Gruzy dotycząca opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem CIT oraz pomysł Marka Dietla na reformę systemu podatkowego, wprowadzającą dochód podstawowy w wysokości 500 zł, finansowany częściowo likwidacją kwoty wolnej od podatku.

Energetyka i rewizja polityki klimatycznej

W dokumencie "Myśląc Polska" PiS akcentuje konieczność zrównoważenia transformacji energetycznej z konkurencyjnością przemysłu i bezpieczeństwem energetycznym kraju. Wskazuje się, że działania klimatyczne muszą uwzględniać ograniczenia budżetowe i realia gospodarcze. Wiceprezes Anna Łukaszewska-Trzeciakowska proponuje:

Pilną rewizję Zielonego Ładu, w tym dyrektyw ETS2 i budynkowej.

Przedłużenie użytkowania węgla i gazu jako paliw przejściowych.

Przegląd granicznego podatku węglowego i przedłużenie darmowych uprawnień ETS dla przemysłu.

Głęboką reformę rynku ETS, w tym wprowadzenie ceny maksymalnej i wykluczenie instytucji finansowych ze spekulacji, aby przywrócić konkurencyjność polskiej gospodarki.

Ostateczny kształt programowych postulatów PiS będzie uzależniony od sytuacji budżetowej i decyzji podejmowanych w kolejnych latach, jednak dokument "Myśląc Polska" stanowi jasny zarys planowanej polityki gospodarczej, społecznej i energetycznej.