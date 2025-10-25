Prezes Prawa i Sprawiedliwości podsumował odbywające się w weekend konwencje Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wypunktował różnice.

Jarosław Kaczyński o "poprawianiu słupków w sondażach"

"Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach" - napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. "My o Polsce, oni o sobie" - dodał Kaczyński.

"Z ich obietnic nic nie wynika"

Prezes PiS przypomniał też, że sobota to drugi dzień konwencji PiS w Katowicach podczas których odbywają się debaty "na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości". "My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność" - ocenił Kaczyński.

Nowa partia, nowe logo

Sobotnia konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej rozpoczyna proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas spotkania ujawniono nazwę nowej partii oraz jej logo. "Nazywamy się Koalicja Obywatelska, bo jako KO wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne. Niczego nie musimy wymyślać - powiedział Donald Tusk.