"Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi; biurokracja europejska aż się do tego pali, Amerykanie nie" - mówił w piątek w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński, przedstawiając dwie wizje przyszłości Polski.

Kaczyński o "wielkim zwycięstwie Niemiec"

Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska ma dziś przed sobą dwie opcje. Pierwsza, określona jako „niemiecko-brukselska”, w ocenie prezesa PiS zakłada powstanie "państwa hegemonialnego". "Wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium - mówił Kaczyński. Zaznaczył także, że w błędzie są ci, którzy wierzą, że naród, który nie posiada własnego ośrodka decyzji politycznych, będzie w stanie »załatwiać dobrze swoje interesy«, czy też że zajmie się tym za niego ktoś inny" - stwierdził lider PiS. "Niemcy chcą nam zarabiać państwo. Francuzi razem z nimi - nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no pali się aż do tego. Amerykanie nie" - ocenił Kaczyński.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Premier Donald Tusk raczej unika potyczek słownych z liderem PiS. Teraz jednak nie wytrzymał. Niedługo po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego w Katowicach napisał na X (dawniej Twitterze): "Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo - ogłosił Jarosław Kaczyński. Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent".

Reakcja na wpis Donalda Tuska

W sieci po wpisie Donalda Tuska zawrzało. Reakcje są zgodne z preferencjami politycznymi komentujących. Politycy obozu rządowego chwalą premiera za "celne i ironiczne podsumowanie", natomiast zwolennicy PiS zarzucają premierowi m.in. brak szacunku i kultury.