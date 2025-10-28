Jamajka jest w stanie pełnej gotowości w związku ze zbliżającym się niszczycielskim huraganem Melissa, który we wtorek osiągnął apogeum swojej siły. Żywiołowi przypisano już najwyższą, piątą kategorię w obowiązującej skali Saffira-Simpsona. Według informacji dostarczonych przez Narodowe Centrum ds. Huraganów Stanów Zjednoczonych, huragan jest obecnie zlokalizowany 375 kilometrów od Guantanamo na Kubie, a towarzyszące mu wiatry osiągają prędkość 295 km/h.

Huragan Melissa uderzył. Ostrzeżenie dla Polaków

Z powodu huraganu Melissa Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Polaków, którzy obecnie przebywają na Jamajce. "Nasze placówki od kilku dni ostrzegają przed huraganem Melissa. Za kilka godzin uderzy w Jamajkę, a potem w Kubę. Więc przyłączam się - przypominam i apeluję: stosujcie zasadę 1-2-3: Myśl, działaj, wracaj - SOS. S - Szczególna ostrożność, O - Obserwuj i stosuj się do zaleceń lokalnych służb, S - System Odyseusz: rejestruj się!" - napisano we wpisie rzecznika MSZ na portalu X.

Reklama

Reklama

Czy huragan Melissa dotrze do Europy?

Huragan Melissa po przejściu nad Jamajką skieruje się w stronę Kuby, gdzie ma uderzyć we wschodnie regiony kraju. W dalszej kolejności, w okolicach końca tygodnia, system dotrze do archipelagu Bermudów, by następnie, w weekend, przemieścić się nad obszar północnego Atlantyku. Jak czytamy na portalu Onet, Tam jej los zależeć będzie od interakcji z rozległymi niżami, które dominują w tym rejonie i które na początku kolejnego tygodnia dotrą do północno-zachodniej Europy.

Choć możliwe jest, że Melissa straci swoją moc, łącząc się z większymi układami, nie można wykluczyć, że utrzyma się jako odrębny niż. Niezależnie od scenariusza, ta aktywna porcja niskiego ciśnienia najprawdopodobniej przyniesie intensywne opady i porywisty wiatr w rejonie Islandii oraz Wysp Brytyjskich, lecz należy podkreślić, że Europa nie jest zagrożona siłą wiatru i zniszczeniami porównywalnymi do tych, których doświadczyła Jamajka.