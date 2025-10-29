Chodzi o teren o powierzchni 160 hektarów, który według władz ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W planach była tam m.in. budowa linii kolejowej prowadzącej do nowego lotniska.

Sprzedaż tego gruntu miała miejsce jeszcze przed zmianą rządu, gdy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. Nowym właścicielem został wówczas jeden z członków zarządu Dawtony. Kulisy tej transakcji jako pierwsza ujawniła Wirtualna Polska.

Źródło: MEDIA, WIRTUALNA POLSKA, polsatnews.pl