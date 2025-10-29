Według informacji Polsat News, Piotr Wielgomas – wiceprezes Dawtony – ma dziś otrzymać pismo od szefa KOWR-u Henryka Smolarza z wezwaniem do "natychmiastowego zwrotu działki w Zabłotni".
Chodzi o teren o powierzchni 160 hektarów, który według władz ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W planach była tam m.in. budowa linii kolejowej prowadzącej do nowego lotniska.
Sprzedaż tego gruntu miała miejsce jeszcze przed zmianą rządu, gdy władzę sprawowało Prawo i Sprawiedliwość. Nowym właścicielem został wówczas jeden z członków zarządu Dawtony. Kulisy tej transakcji jako pierwsza ujawniła Wirtualna Polska.
Źródło: MEDIA, WIRTUALNA POLSKA, polsatnews.pl
