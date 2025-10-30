O zarzutach dla 14 dyrektorek niepublicznych szkół z 10 województw w Polsce Prokuratura Regionalna w Łodzi poinformowała w czwartek. Ustaliliśmy, że szkoły kierowane przez podejrzane dyrektorki wykazywały m.in. osoby fikcyjne, przebywające od wielu lat za granicą, takie, które faktycznie nie kontynuowały nauki, a nawet zmarłe. Wymieniały się też danymi osobowymi domniemanych słuchaczy i te same osoby wykazywane były jako uczniowie kilku placówek – opisał działanie grupy przestępczej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania.

Jak podano, podejrzane pochodzą z województw:

łódzkiego,

wielkopolskiego,

małopolskiego,

dolnośląskiego,

lubuskiego,

mazowieckiego,

śląskiego,

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

podlaskiego.

Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Policjanci zatrzymali 13 kobiet w wieku od 30 do 70 lat, a jedna sama zgłosiła się do prokuratury. Wszystkie kobiety usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia dotacji przyznawanych przez gminy niepublicznym placówkom oświatowym w łącznej kwocie co najmniej 39,5 mln zł. Podejrzanym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności – powiedział Kopania.

Reklama

Podejrzane to dyrektorki niepublicznych liceów, szkół policealnych, a także podstawowych i gimnazjów dla dorosłych. Zarzuty dotyczą lat 2017-2023. Zebrane dowody dały podstawy do przyjęcia, że podejrzane uczyniły z przestępczego procederu stałe źródło dochodów.

Dyrektorki zawyżały faktyczną liczbę uczniów

Działanie grupy polegało na tym, że dyrektorki poświadczały nieprawdę w dokumentach, zawyżając faktyczną liczbę uczniów i dzięki temu wyłudzały dotacje przyznawane szkołom niepublicznym przez gminy. Kobietom przedstawiono zarzuty popełnienia łącznie 79 przestępstw, a na potrzeby śledztwa zabezpieczona została dokumentacja szkolna i księgowa, dokumenty związane z ubieganiem się o dotacje, a także komputery i telefony podejrzanych.

Wszystkie podejrzane mają dozór policyjny. Musiały wpłacić poręczenia majątkowe. Dostały też zakaz opuszczania kraju.

Reklama

Prokuraturę powiadomili urzędnicy z Łodzi

W maju Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty pięciu osobom podejrzanym o pranie pieniędzy (ponad 8 mln zł) uzyskanych dzięki wyłudzeniu dotacji dla szkół niepublicznych. Prokurator Kopania powiedział wtedy PAP, że spółki prowadzące placówki oświatowe były powiązane osobowo, a na stanowiska ich prezesów werbowano przypadkowe osoby, tzw. słupy. Zarzut kierowania grupą przestępczą usłyszał 52-letni fotograf, mieszkaniec Łodzi.

Według prokuratora, aby zalegalizować pieniądze pochodzące z przestępczego procederu, podejrzani kupowali nieruchomości, samochody i inne wartościowe przedmioty, m.in. zabytkowe luksusowe pojazdy.

O podejrzeniu wyłudzania dofinansowania prokuraturę powiadomił Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Do jednego śledztwa dotyczącego pięciu placówek szkolnych dołączono 17 kolejnych toczących się już w prokuraturach rejonowych. Według prokuratury śledztwo ma charakter rozwojowy.