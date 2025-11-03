Śląska policja potwierdza masowe rozsyłanie fałszywych wiadomości e-mail, które wyglądają jak oficjalna korespondencja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiadomości te informują o rzekomym zwrocie kosztów zakupu leków. To klasyczny phishing – metoda, w której przestępcy podszywają się pod znane instytucje, aby wyłudzić dane logowania lub informacje finansowe. Oszust zachęca odbiorcę do kliknięcia w przycisk "Przejdź do weryfikacji". Ten przycisk prowadzi do strony, która graficznie udaje witrynę NFZ, wykorzystując jej logotyp i elementy graficzne.

Jak rozpoznać oszustwo? Domena "gov.pl"

Policja i eksperci wskazują na kluczowe elementy, które demaskują fałszywą korespondencję:

Reklama

Prawdziwe instytucje rządowe korzystają wyłącznie z domen kończących się na "gov.pl". Fałszywe linki przekierowują do nieznanych lub dziwnie wyglądających adresów.

Fałszywe linki przekierowują do nieznanych lub dziwnie wyglądających adresów. Wiadomość zawiera prośby o kliknięcie w link lub podanie danych do płatności.

Jak przypomina Dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego w NFZ, Dariusz Dziełak, NFZ rozlicza refundację za leki wyłącznie z aptekami, a nie bezpośrednio z pacjentami.

Apel policji. Nie klikaj!

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności:

Nie otwieraj podejrzanych wiadomości.

Nie klikaj w linki zawarte w wiadomościach.

Nie podawaj żadnych danych osobowych ani bankowych.

Policja podkreśla, że ofiarą podobnych oszustw najczęściej padają seniorzy, dlatego wzywa do poinformowania bliskich. Mechanizm oszustwa polega na udawaniu instytucji, informowaniu o rzekomym zwrocie pieniędzy, a następnie wymuszaniu kliknięcia w link, by przejąć dane lub konto bankowe.