Śląska policja potwierdza masowe rozsyłanie fałszywych wiadomości e-mail, które wyglądają jak oficjalna korespondencja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiadomości te informują o rzekomym zwrocie kosztów zakupu leków. To klasyczny phishing – metoda, w której przestępcy podszywają się pod znane instytucje, aby wyłudzić dane logowania lub informacje finansowe. Oszust zachęca odbiorcę do kliknięcia w przycisk "Przejdź do weryfikacji". Ten przycisk prowadzi do strony, która graficznie udaje witrynę NFZ, wykorzystując jej logotyp i elementy graficzne.
Jak rozpoznać oszustwo? Domena "gov.pl"
Policja i eksperci wskazują na kluczowe elementy, które demaskują fałszywą korespondencję:
- Prawdziwe instytucje rządowe korzystają wyłącznie z domen kończących się na "gov.pl". Fałszywe linki przekierowują do nieznanych lub dziwnie wyglądających adresów.
- Wiadomość zawiera prośby o kliknięcie w link lub podanie danych do płatności.
- Jak przypomina Dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego w NFZ, Dariusz Dziełak, NFZ rozlicza refundację za leki wyłącznie z aptekami, a nie bezpośrednio z pacjentami.
Apel policji. Nie klikaj!
Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności:
- Nie otwieraj podejrzanych wiadomości.
- Nie klikaj w linki zawarte w wiadomościach.
- Nie podawaj żadnych danych osobowych ani bankowych.
Policja podkreśla, że ofiarą podobnych oszustw najczęściej padają seniorzy, dlatego wzywa do poinformowania bliskich. Mechanizm oszustwa polega na udawaniu instytucji, informowaniu o rzekomym zwrocie pieniędzy, a następnie wymuszaniu kliknięcia w link, by przejąć dane lub konto bankowe.
