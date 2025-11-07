Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, które spowodują utrudnienia w komunikacji elektronicznej. Prace odbędą się w sobotę, 8 listopada 2025 r. Utrudnienia będą występować w godzinach od 5:30 do 15:00.
Komunikat ZUS. Jakie usługi będą ograniczone?
Ograniczenia dotyczą kluczowych aplikacji, z których korzystają płatnicy składek oraz lekarze.
- Program Płatnik: Wystąpią ograniczenia w zakresie pobierania danych.
- ePłatnik PUE ZUS: Wystąpią ograniczenia w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów.
- Aplikacje do wystawiania e-ZLA: Wystąpią ograniczenia w zakresie anulowania zwolnień lekarskich.
Utrudnienia dla płatników
Użytkownicy programu Płatnik oraz ePłatnika na PUE ZUS muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do bieżących danych i funkcji weryfikacji dokumentów.
Ograniczenia dla lekarzy
Lekarze będą mieli ograniczoną możliwość anulowania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) za pośrednictwem dedykowanych aplikacji.
ZUS podkreśla, że mimo prac serwisowych, zachowa dostępność kluczowych aplikacji mobilnych. Lekarze i asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-ZLA za pośrednictwem Aplikacji mZUS dla Lekarza, pod warunkiem, że mają ją zainstalowaną i połączoną z kontem PUE/eZUS. Aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych będzie dostępna bez ograniczeń.
