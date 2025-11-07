Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, które spowodują utrudnienia w komunikacji elektronicznej. Prace odbędą się w sobotę, 8 listopada 2025 r. Utrudnienia będą występować w godzinach od 5:30 do 15:00.

Komunikat ZUS. Jakie usługi będą ograniczone?

Ograniczenia dotyczą kluczowych aplikacji, z których korzystają płatnicy składek oraz lekarze.

Program Płatnik: Wystąpią ograniczenia w zakresie pobierania danych.

Wystąpią ograniczenia w zakresie pobierania danych. ePłatnik PUE ZUS: Wystąpią ograniczenia w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów.

Wystąpią ograniczenia w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów. Aplikacje do wystawiania e-ZLA: Wystąpią ograniczenia w zakresie anulowania zwolnień lekarskich.

Utrudnienia dla płatników

Użytkownicy programu Płatnik oraz ePłatnika na PUE ZUS muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do bieżących danych i funkcji weryfikacji dokumentów.

Ograniczenia dla lekarzy

Lekarze będą mieli ograniczoną możliwość anulowania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) za pośrednictwem dedykowanych aplikacji.

ZUS podkreśla, że mimo prac serwisowych, zachowa dostępność kluczowych aplikacji mobilnych. Lekarze i asystenci medyczni będą mogli wystawiać e-ZLA za pośrednictwem Aplikacji mZUS dla Lekarza, pod warunkiem, że mają ją zainstalowaną i połączoną z kontem PUE/eZUS. Aplikacja mobilna mZUS dla klientów indywidualnych będzie dostępna bez ograniczeń.