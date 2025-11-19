Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, zwrócił się do Ministra Infrastruktury, Dariusza Klimczaka, prosząc o pilne zainicjowanie nowelizacji przepisów. Skargi obywateli wskazują na systemowe problemy naruszające fundamentalne zasady konstytucyjne. Opłaty dodatkowe za nieopłacenie parkowania, wynoszące od 200 do 300 zł, są nieproporcjonalne do przewinienia. RPO wskazuje, że takie kary łamią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (zasada proporcjonalności) i nie uwzględniają ani wagi naruszenia, ani sytuacji materialnej sprawcy (np. emerytów, studentów).

Obecny system nakłada karę automatycznie za brak opłaty, ignorując przyczyny naruszenia (awaria aplikacji, brak dostępu do technologii) – co jest sprzeczne ze standardami wymaganymi przez Trybunał Konstytucyjny. Systemy opierają się wyłącznie na aplikacjach mobilnych, co wyklucza osoby starsze i te niemające dostępu do nowych technologii, naruszając zasadę równości (art. 32 Konstytucji RP).

Wnioski o umorzenie opłat często wymagają przedstawienia wyciągów bankowych za 12 miesięcy, co narusza prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) i jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych RODO.

Wezwania do zapłaty. Wątpliwości RPO

Reklama

Najpoważniejszym problemem jest brak niezwłocznego informowania o powstaniu zaległości. Obywatele otrzymują wezwania do zapłaty po kilku miesiącach. To prowadzi do kumulacji kar sięgających nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (w wyroku z 22 lutego 2024 r.) stwierdził, że brak powiadomienia i kumulowanie kar jest niewłaściwe i narusza zaufanie obywateli do państwa.

Reklama

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało 20 października 2025 r. rozważenie zmiany przepisów w ustawie o drogach publicznych. Resort widzi rozwiązanie problemu w nałożeniu na gminy obowiązku informowania o powstaniu opłaty dodatkowej zaraz po jej powstaniu. Ponadto zamierzają przyznać obywatelom uprawnienie do złożenia reklamacji na obowiązek jej zapłaty.

Postulaty RPO

W celu rozwiązania problemów, RPO proponuje wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o drogach publicznych: