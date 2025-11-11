11 listopada, nad ranem w wieku 99 lat zmarła Carmen Moreno, jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek jazzowych w Polsce. Informację przekazała rodzina artystki. Moreno. Artystka zaczęła karierę w latach 50. XX wieku. Była pionierką powojennego polskiego jazzu.

Międzynarodowa kariera

Carmen Moreno była nazywana "swingującą królową polskiego jazzu". Urodziła się w 1926 r. w Altonie, jej ojciec była Polakiem, a matka - Hiszpanką. Po wojnie, wraz z rodziną, zamieszkała w w Mysłowicach. Współpracowała z orkiestrą Kazimierza Turewicza oraz zespołem Melomani, w którym występowali Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz i Andrzej Trzaskowski. W 1955 roku jej talent docenił Leopold Tyrmand, zapraszając ją do koncertu "Studio 55". W lipcu 1958 roku Moreno zdobyła pierwsze miejsce na I Festiwalu Jazzowym na Nep-Stadionie w Budapeszcie, co otworzyło przed nią drogę do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach koncertowała w kraju i za granicą, docierając m.in. do Szwecji, Finlandii, a także na Kubę, do Węgier, NRD, ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii, Norwegii i Danii. Jej styl stał się ostatecznie połączeniem klasycznego swingu, muzyki latynoskiej i estradowej.

Miłość i czas w Norwegii

W latach 60. Carmen Moreno rozpoczęła współpracę z zespołem Jana Walaska, którego poślubiła w 1967 r. Wkrótce po ślubie para wyjechała do Skandynawii, gdzie przez wiele lat występowali jako duet na statkach Norwegian America Line, adresując swoje występy do międzynarodowej publiczności. Do Polski wrócili w 1981 r., w czasie stanu wojennego, co wpłynęło na ich artystyczne życie. W 1989 r. Moreno wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wraz z Big Bandem Stanisława Fiałkowskiego zdobyła tytuł "Miss Obiektywu". Mimo upływu lat jej charyzma sceniczna pozostawała niezaprzeczalna.

Jubileusz i pierwsza płyta

Pierwszy album pt. "Śpiewając jazz" ukazał się dopiero w 2009 roku. Była to kompilacja nagrań archiwalnych oraz tych zarejestrowanych podczas koncertu "Śpiewając jazz", który odbył się tego samego roku w warszawskim Teatrze Bajka. Gościnnie wzięli w nim udział Anna Serafińska, wnuczka Moreno, oraz aktor Maciej Zakościelny. W 2010 roku obchodzono jubileusz 65-lecia jej pracy artystycznej, w ramach którego, podczas festiwalu Jazz Jamboree, zorganizowany został specjalny koncert z jej udziałem.