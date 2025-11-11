Wolą grać dla innych krajów niż Niemcy

Urodzony w Niemczech gwiazdor Juventusu Kenan Yildiz jest reprezentantem Turcji, grał w młodzieżowych drużynach tego kraju. Napastnik Eintrachtu Frankfurt Can Uzun również odrzucił możliwość występów w reprezentację Niemiec na rzecz Turcji.

Były napastnik Herthy Berlin Ibrahim Maza, obecnie grający w Bayer Leverkusen, reprezentuje Algierię po występach w reprezentacjach młodzieżowych Niemiec. Niemieccy reprezentanci młodzieżowi Muhammed Damar i Nicolo Tresoldi są podobno kuszeni - odpowiednio przez Turcję i Włochy. Dziennik „Frankfurter Rundschau” poinformował, że obrońca Norymbergi Fabio Gruber zdecydował się reprezentować Peru.

Niemcy nie chcą oddawać piłkarzy "za darmo"

Po prostu nie rozumiem, dlaczego piłkarz, który przez pięć lat był trenowany głównie w swoim klubie, ale także przez federację jako junior, miałby mieć możliwość bezkosztowej zmiany reprezentacji narodowej - powiedział dyrektor zarządzający DFB Andreas Rettig.

Nie sprecyzowano jednak zasad potencjalnej rekompensaty. Obecnie sprawdzamy, czy istnieje możliwość wypłaty odszkodowania za szkolenie w przypadku zmiany federacji narodowej przez zawodników. Kwestia ta nie została jeszcze szczegółowo omówiona. Jednak szkolenie musi być opłacalne dla obu stron - stwierdził Rettig.

Niemiecka piłka czerpie korzyści z imigracji

W Niemczech od dawna obserwuje się trend, gdy piłkarze, których jedno lub oboje rodziców urodziło się za granicą, decydują się reprezentować kraj swoich korzeni. Z drugiej strony Niemcy też czerpią korzyści z imigracji, ponieważ zawodnicy tacy jak Ilkay Guendogan, Mesut Oezil, Sami Khedira i Gerald Asamoah przyczynili się do sukcesów reprezentacji narodowej tego kraju.

W zeszłym tygodniu nastolatek z Kolonii, Said El Mala, został po raz pierwszy powołany do seniorskiej reprezentacji Niemiec na eliminacyjne mecze mistrzostw świata. Co najmniej 12 zawodników z najnowszej kadry Juliana Nagelsmanna mogło zdecydować się reprezentować inne kraje. Kontuzjowany Jamal Musiala wybrał Niemcy po tym, jak grał w młodzieżowych reprezentacjach Anglii.

W Niemczech 43 procent dzieci poniżej piątego roku życia posiada podwójne obywatelstwo. Kiedy osiągną wiek 10 lub 12 lat, mogą zdecydować, czy wolą orła (niemieckiego), czy na przykład półksiężyc (turecki). Przeanalizowaliśmy składy drużyn od U-15 do U-21 w ramach federacji. Odsetek ten jest znacznie wyższy niż wspomniane 43 procent. Są grupy wiekowe, w których siedmiu lub ośmiu graczy w podstawowym składzie ma podwójne obywatelstwo - podsumował Rettig.