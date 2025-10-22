„Od dłuższego czasu z rosnącym niepokojem obserwujemy, że AfD nadużywa swojego parlamentarnego prawa do zadawania pytań, by zbierać informacje o infrastrukturze krytycznej” – powiedział polityk SPD w opublikowanej w środę rozmowie z dziennikiem gospodarczym „Handelsblatt”. Jak dodał, „można mieć wrażenie, że AfD po prostu odhacza kolejne punkty z listy zadań (otrzymanej od - PAP) Kremla”.

Nagły zwrot akcji na linii Rosja - USA. Trump nie spotka się z Putinem
Nagły zwrot akcji na linii Rosja - USA. Trump nie spotka się z Putinem

Zobacz również

Pytają m.in. o policję i zwalczanie dronów

Zgodnie z wyliczeniami Maiera w ciągu ostatnich 12 miesięcy deputowani AfD do parlamentu Turyngii złożyli 47 zapytania dotyczące infrastruktury krytycznej i cechujące się "rosnącą szczegółowością". Władze kraju związkowego mają obowiązek udzielać odpowiedzi na interpelacje. Przedmiotem zainteresowania deputowanych jest m.in. infrastruktura transportowa i energetyczna oraz system zaopatrzenia w wodę. "Szczególne zainteresowanie AfD przejawia w odniesieniu do policyjnych systemów informatycznych i wyposażenia, np. potrzebnego do wykrywania i zwalczania dronów" - powiedział Maier.

Reklama
Trump chce 230 milionów odszkodowania od własnego rządu. Absurd czy strategia?
Trump chce 230 milionów odszkodowania od własnego rządu. Absurd czy strategia?

Zobacz również

Oburzenie AfD

AfD odrzuciła oskarżenia szefa MSW Turyngii. Pierwszy parlamentarny sekretarz AfD Bernd Baumann twierdzi, że „podejrzenia (o szpiegostwo - PAP) są absurdalne”. Jak podkreślił, powodem zapytań jest zaniepokojenie partii stanem infrastruktury w Niemczech.

AfD izolowana przez niemieckie partie

Największe niemieckie partie od lat izolują AfD na krajowej scenie politycznej, zarzucając działaczom tego ugrupowania radykalizm i prawicowy populizm oraz utrzymywanie kontaktów z Rosją. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że zamierza utrzymać "zaporę ogniową" (Brandmauer), czyli stosować się do zasady izolowania i niepodejmowania współpracy politycznej z AfD zarówno na poziomie federalnym, jak i krajów związkowych. Opowiedział się jednak przeciwko delegalizacji tej partii.

AfD zyskuje w sondażach

W opublikowanym w weekend sondażu Insa AfD osiągnęła najwyższy wynik spośród wszystkich partii w Niemczech - 27 proc. Dwa punkty procentowe mniej uzyskał chadecki blok CDU/CSU. Na trzecim miejscu uplasowała się socjaldemokratyczna SPD z poparciem na poziomie 14 proc.