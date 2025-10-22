Majątek obecnego prezydenta Karola Nawrockiego budził wiele emocji w czasie kampanii wyborczej. Chodziło o kawalerkę, którą Karol Nawrocki nabył od seniora Jerzego Ż. Karol Nawrocki zobowiązał się więc, że przekaże mieszkanie na cele charytatywne, aby rozwiązać tę sprawę.

Nowy właściciel mieszkania

"Fakt" podaje nowe informacje, dotyczące majątku prezydenta Karola Nawrockiego. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, mieszkanie, które jeszcze niedawno należało do Karola i Marty Nawrockich, zostało przekazane na cele charytatywne. Potwierdza to oficjalny wpis w księdze wieczystej, w którym jako nowy właściciel widnieje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Gdyni. Nieruchomość została kilka lat temu odkupiona od pana Jerzego Ż., seniora, którym Nawroccy mieli się opiekować. Gdy sprawa wyszła na jaw, pojawiły się pytania dotyczące okoliczności zakupu, wysokości zapłaty oraz wcześniejszego statusu mieszkania jako lokalu komunalnego. Sytuacja wywołała polityczną burzę, a prezydent Nawrocki musiał publicznie tłumaczyć się z tej transakcji.

Dopełniono formalności

Jak opisuje "Fakt", po długim oczekiwaniu, 16 października dokonano wpisu do księgi wieczystej, który potwierdza przekazanie nieruchomości Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z Gdyni. Oznacza to, że Karol i Marta Nawroccy nie są już właścicielami mieszkania przy ul. Zakopiańskiej.

"Pan Jerzy też może mieszkać"

Z dokumentów wynika, że przekazanie mieszkania odbyło się na mocy umowy darowizny zawartej 14 maja. "W dokumencie jest zawarte polecenie, że pan Jerzy może mieszkać w tym lokalu, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli i będzie taka jego wola" - mówił prezes stowarzyszenia Bogdan Palmowski, cytowany przez "Fakt". Pan Jerzy obecnie przebywa w DPS.

Oświadczenie majątkowe prezydenta

Mieszkanie przy ul. Zakopiańskiej to tylko jedna z nieruchomości, które deklarował Karol Nawrocki. W ostatnim upublicznionym oświadczeniu majątkowym, złożonym jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wykazał także 70-metrowy lokal kupiony na kredyt, którego jest współwłaścicielem z żoną, oraz 57-metrowe mieszkanie będące współwłasnością z siostrą. Nowe oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego, złożone tuż przed objęciem urzędu prezydenta, wciąż nie zostało opublikowane na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Jak tłumaczy rzecznik prezydenta, dokument zostanie ujawniony, gdy tylko prezydent wyrazi na to zgodę.