Śledztwo w sprawie politycznego wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus prowadzi specjalny zespół, który powstał w Prokuraturze Krajowej. Na jego czele stoi prok. Józef Gacek. W rozmowie z Onetem potwierdził, że córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej.

Katarzyna Tusk-Cudna jest po przesłuchaniu

Jak podaje Onet, może mieć to związek z wątkiem inwigilacji Pegasusem posła KO Romana Giertycha, który przed powrotem do polityki w 2023 roku był adwokatem i reprezentował samego Donalda Tuska, a także członków jego rodziny. W toku śledztwa dotyczącego Pegasusa prokuratorzy mieli ustalić, że ówczesny Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległemu sobie prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu wykonanie kopii materiałów zgromadzonych w trakcie inwigilowania Giertycha. "Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu" - przekazał Onetowi prok. Józef Gacek.

Planowane przesłuchanie żony premiera

Jak wynika z informacji Onetu, specjalny zespół śledczy ma zamiar niedługo przesłuchać w tej sprawie żonę szefa rządu, Małgorzatę Tusk. Zdaniem dziennikarza nie można wykluczyć, że ktoś z najbliższej rodziny szefa rządu także był podsłuchiwany.