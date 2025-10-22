Mel Gibson pracuje już na planie filmu "The Resurrection of the Christ" (Zmartwychwstanie Chrytusa). Budżet produkcji jest ogromny. Film będzie mieć dwie części. Pierwsza część "The Resurrection of the Christ" trafi do kin w Wielki Piątek, 26 marca 2027 roku. Premiera drugiej części będzie miała miejsce 40 dni później w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, 6 maja 2027 roku.

Obsada inna niż w "Pasji" z 2004 r.

W "The Resurrection of the Christ" nie powrócą do swych ról z "Pasji" z 2004 r. Jim Caviezel, który grał Jezusa Chrystusa, Monica Bellucci (Maria Magdalena) ani Maia Morgenstern (Maryja). Jezusa ma teraz zagrać Fin Jaakko Ohtonen, a Marię Magdalenę - Kubanka Mariela Garriga. Na ekranie pojawią się też Kasia Smutniak (Maryja), Pier Luigi Pasino (święty Piotr), Riccardo Scamarcio (Poncjusz Piłat) i Rupert Everett w nieujawnionej jeszcze roli.

Reklama

Głosy oburzenia wyborem Kasi Smutniak

Niestety, nie wszyscy Polacy są dumni, że Kasia Smutniak zagra u Mela Gibsona rolę Maryji. Ludzie wytykają polskiej aktorce, która odnosi sukcesy we włoskim kinie, że ma zbyt liberalne poglądy i nie powinna w związku z tym grać matki Chrystusa. Na platformie X zaczęły pojawiać się wpisy - zarówno po polsku, jak i po angielsku - w których użytkownicy oznaczają Mela Gibsona i piszą, że aktorka jest niegodna tej roli. Dołączają zdjęcie, które polska aktorka zrobiła przy okazji Strajku Kobiet - ma na palcu czerwoną błyskawicę, a na twarzy hasła, które pojawiały się wtedy na transparentach. "Drogi Panie Melu Gibsonie, czy naprawdę chciałby Pan, aby Kasia Smutniak zagrała Maryję, matkę Jezusa? Proszę wyjaśnić, co ta kobieta chciała przekazać - wszystkie te napisy na jej twarzy. Jeśli zagra tę rolę, ponad połowa Polaków nie obejrzy Pańskiego filmu" - czytamy na platformie X.

Tomasz Lis o "donosach Polaków"

Do dyskusji włączył się Tomasz Lis. "Donosy Polaków do Mela Gibsona na mającą grać w jego filmie matkę Jezusa Kasię Smutniak, że jest do tej roli za mało moralna i ma złe poglądy, to nawet jak na prawactwo i polactwo wybitnie obrzydliwe łajdactwo" - napisał dziennikarz.