Nagły zwrot akcji na linii Rosja - USA. Prezydent Donald Trump nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości – powiedział we wtorek wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. Oficjel poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.
Biały Dom: Trump i Putin nie spotkają się w najbliższej przyszłości
Jak podał Reuters, urzędnik Białego Domu oznajmił, że Trump i Putin nie planują spotkać się "w najbliższej przyszłości", mimo zapowiedzi amerykańskiego prezydenta o spotkaniu z rosyjskim przywódcą w Budapeszcie w ciągu dwóch tygodni.
Anulowanie bezpośredniego spotkania Rubio i Ławrowa
Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Kreml odrzucił wezwanie Trumpa do zawieszenia broni. Mimo to, rozmówca agencji Reutera ocenił rozmowę Rubio z Ławrowem jako produktywną.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama