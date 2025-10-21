Biały Dom: Trump i Putin nie spotkają się w najbliższej przyszłości

Jak podał Reuters, urzędnik Białego Domu oznajmił, że Trump i Putin nie planują spotkać się "w najbliższej przyszłości", mimo zapowiedzi amerykańskiego prezydenta o spotkaniu z rosyjskim przywódcą w Budapeszcie w ciągu dwóch tygodni.

Anulowanie bezpośredniego spotkania Rubio i Ławrowa

Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Kreml odrzucił wezwanie Trumpa do zawieszenia broni. Mimo to, rozmówca agencji Reutera ocenił rozmowę Rubio z Ławrowem jako produktywną.