Prognoza pogody dla uczniów na piątek, 14 listopada

Prognoza pogody na piątek, 14 listopada 2025 roku, zapowiada duże zróżnicowanie warunków w całej Polsce, dlatego uczniowie powinni być przygotowani na różne scenariusze, zależne od tego, w której części kraju się znajdują.

Reklama

Jak się ubrać w piątek? Poradnik ubioru dla uczniów

Ponieważ dzień ten będzie charakteryzował się znacznymi różnicami temperatur – od chłodnych, bliskich zeru stopni na północy (0–9 stopni Celsjusza), do bardzo ciepłych, sięgających 16–17 stopni Celsjusza (a na południowym zachodzie nawet 19 stopni Celsjusza!) – kluczowe jest ubranie się na cebulkę.

Na Północy i w Centrum (od Pomorza po Mazowsze i Podlasie): Tutaj będzie chłodno i mokro, z umiarkowanym lub dużym zachmurzeniem i opadami deszczu, które mogą być lokalnie intensywne (wieczorem i w nocy suma opadów może wynieść nawet 8–10 mm). Uczniowie powinni założyć ciepłą kurtkę przeciwdeszczową lub płaszcz, buty nieprzemakalne i zabrać ze sobą parasol. Pod kurtkę wystarczy sweter lub bluza, a na dół długie spodnie, ponieważ temperatury maksymalne wyniosą tam tylko do 12 stopni Celsjusza.

Na Południu (od Śląska, Małopolski po Podkarpacie): W tych regionach będzie najcieplej, z temperaturami do 16–17 stopni Celsjusza, a na Dolnym Śląsku nawet do 19 stopni Celsjusza. Dominować będzie małe zachmurzenie. Uczniowie mogą ubrać się lżej. Wystarczy lekka kurtka przejściowa lub grubsza bluza, którą w najcieplejszym momencie dnia można zdjąć. Mimo ciepła, warto mieć przy sobie coś z długim rękawem, ponieważ wiatr będzie umiarkowany, a chwilami porywisty.

Uwaga na wiatr!

Uwaga na wiatr (zwłaszcza w górach): W całej Polsce należy spodziewać się umiarkowanego, miejscami porywistego wiatru. W rejonach podgórskich, szczególnie w Sudetach i Bieszczadach, wiatr będzie bardzo silny, osiągając porywy do 90–100 km/h. Uczniowie mieszkający na tych terenach powinni szczególnie zabezpieczyć głowy i uszy (czapka lub kaptur), a także plecaki i wszystkie luźne przedmioty, aby nie zostały porwane przez wiatr.

Podsumowując: Dla bezpieczeństwa i komfortu, najlepiej ubrać się warstwowo, a do plecaka koniecznie spakować parasol lub mieć kurtkę z kapturem, szczególnie jeśli droga do szkoły prowadzi przez północne lub centralne rejony kraju, gdzie wystąpią opady deszczu. Pamiętajcie też, że wieczorem i w nocy zrobi się chłodniej, a na południu mogą pojawić się mgły, dlatego powrót do domu może wymagać już cieplejszego okrycia niż w południe.