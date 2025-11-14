Prognoza pogody na piątek

Prognoza pogody na piątek, 14 listopada, wskazuje na zróżnicowane warunki w kraju. W ciągu dnia w regionach północnych i centralnych dominować będzie umiarkowane i duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Natomiast na południu kraju niebo będzie przeważnie mało, miejscami umiarkowanie zachmurzone.

Reklama

Prognoza pogody. Jakie temperatury w piątek?

Temperatury maksymalne będą się wahać od około 0–9 stopni Celsjusza na północy, wzrosną do 12 stopni Celsjusza w centrum, a na południu osiągną 16–17 stopni Celsjusza. Wyjątkowo ciepło będzie na południowym zachodzie w obszarach objętych wiatrem fenowym, gdzie termometry pokażą nawet 19 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało? Prognoza pogody

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, wiejący głównie z kierunków południowych i południowo-zachodnich, jedynie na północnym zachodzie zmieni kierunek na północno-zachodni i północny. Należy spodziewać się silnych porywów w rejonach podgórskich: w Sudetach do 65 km/h, na obszarach podgórskich Podkarpacia do 70 km/h, w Beskidach do 60 km/h, w Bieszczadach do 90 km/h, a w samych Sudetach nawet do 100 km/h.

Jaka pogoda w nocy? Oto prognoza

Noc przyniesie na południu kraju małe i umiarkowane zachmurzenie, lokalnie pojawią się mgły w dolinach i obniżeniach terenu, ograniczające widzialność do około 300 metrów. Na pozostałym obszarze prognozowane jest duże lub całkowite zachmurzenie, z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie możliwe są większe przejaśnienia. Na północy i w centrum miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie o umiarkowanym natężeniu. Największa suma opadów, wynosząca od 8 do 10 mm, przewidywana jest w pasie ciągnącym się od Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, przez północną Wielkopolskę i Kujawy, aż po północne Mazowsze i Podlasie. Temperatury minimalne będą kształtować się od około 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie oraz w kotlinach sudeckich, przez 5 stopni Celsjusza w centrum, do 7 stopni Celsjusza miejscami na południu i 8 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr w nocy będzie słaby i umiarkowany, a na południu chwilami porywisty.