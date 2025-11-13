Chociaż decyzja w tej sprawie należy do polityków, generał podkreślił gotowość armii do wsparcia tego procesu. Decyzja o przywróceniu obowiązkowego poboru jest decyzją polityczną. Zostawmy to politykom. My jako żołnierze jesteśmy gotowi do rekomendacji – zaznaczył.

Wróci obowiązkowy pobór? Wojsko gotowe, teraz ruch polityków

Według gen. Miernika przywrócenie poboru byłoby nie tylko logicznym krokiem, ale i strategicznie uzasadnionym.

Po pierwsze, wpisuje się to w potrzeby sił zbrojnych oraz obronności państwa. Po drugie, jest to kolejny krok do tego, żeby zwiększyć możliwości rezerw sił zbrojnych i przygotowania społeczeństwa do stanów kryzysowych – argumentował.

Jego zdaniem, kwestia obowiązkowej służby wojskowej to nie "czy", ale "kiedy". Generał wskazuje, że aktualne i prognozowane problemy demograficzne będą wymuszać podjęcie trudnych decyzji. Biorąc pod uwagę demografię i to, co czeka nas w przyszłości, prędzej czy później staniemy przed taką decyzją – ocenił gość Radia ZET.

Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce

W Polsce zasadnicza służba wojskowa została zawieszona od 1 stycznia 2010 roku. Od tego czasu armia przeszła na system oparty na żołnierzach zawodowych i ochotnikach, m.in. w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Źródło: Radio ZET, radiozet.pl