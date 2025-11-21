Pono zmarł 6 listopada 2025 r., krótko przed swoimi 49. urodzinami. Oficjalnie potwierdzono, że przyczyną śmierci był zawał serca. Informacja ta wstrząsnęła fanami i środowiskiem muzycznym. Jego fani i przyjaciele pogrążyli się w żałobie. Na uroczystości zjawili się bliscy Pona, a także przedstawiciele ze świata show-biznesu i muzyki m.in. Sokół i Sebastian Fabijański. Urna, w której spoczęły prochy Pono, ma formę kuli, jest zielono-złota. Rapera żegnały tłumy.

"Pono, do zobaczenia kiedyś"

Jako pierwszy o śmierci Pono poinformował jego przyjaciel i wieloletni współpracownik – Sokół. W poruszającym wpisie, który błyskawicznie obiegł internet, napisał: "Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś".

Kariera Pono

Rafał Artur Poniedzielski przyszedł na świat 6 października 1976 r. w Warszawie, a wychował się na Służewcu, skąd wywodzi się wielu przedstawicieli stołecznego rapu. To tam kształtowała się jego muzyczna tożsamość i rodziła pasja, która doprowadziła go do współtworzenia jednego z najważniejszych kolektywów w historii polskiego hip-hopu. Pono był współzałożycielem ZIP Składu - grupy „Ziomki i Przyjaciele Skład”, która w latach 90. zrewolucjonizowała rodzime brzmienie rapowe.