Prognoza pogody na czwartek, 27 Listopada

W czwartek, 27 listopada 2025, przewidywane jest duże zachmurzenie. Na większości obszaru kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie wystąpi sam deszcz. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, choć miejscami porywisty, wiejący głównie z kierunków zachodnich i północnych. Tylko we wschodniej części kraju okresowo powieje z południa. W wysokich partiach gór porywy wiatru mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę, co może doprowadzić do wystąpienia zamieci śnieżnych.

Temperatury maksymalne

Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie zróżnicowana. Wyniesie od około 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i miejscami w centrum, do 4 stopni Celsjusza na zachodzie oraz 6 stopni Celsjusza nad morzem. W rejonach podgórskich temperatura sięgnie około -1 stopnia Celsjusza.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek utrzyma się duże zachmurzenie, chociaż lokalnie możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północnym wschodzie, a także początkowo w Bieszczadach, mogą wystąpić słabe opady śniegu. Należy zwrócić szczególną uwagę na mgły marznące, które mogą pojawić się lokalnie, zwłaszcza na południu, zachodzie i w centrum kraju. Mgły te będą powodować osadzanie się szadzi i ograniczać widoczność do około 200 metrów. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie może być chwilami dość silny, w porywach do 60 kilometrów na godzinę, wiejący przeważnie z zachodu. Minimalna temperatura w nocy wyniesie przeważnie od -6 stopni Celsjusza do -2 stopni Celsjusza. Nieco wyższe wartości, od -1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza, prognozowane są na południowym wschodzie i na krańcach północno-zachodnich. Nad morzem minimalna temperatura osiągnie do 3 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich temperatura może spaść lokalnie nawet do -12 stopni Celsjusza.