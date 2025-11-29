O tytuł najlepszego głosu w Polsce, 100 tys. zł i statuetkę walczyli: Hania Kuzimowicz z drużyny Michała Szpaka, Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret, Mateusz Jagiełło z drużyny Tomsona i Barona, Łukasz Reks z drużyny Kuby Badacha i Żaneta Chełminiak z drużyny Ani Karwan. Decyzją widzów jako pierwsza odpadła Żaneta Chełminiak.

Oni weszli do ścisłego finału "The Voice of Poland"

W drugiej części finałowego odcinka Paulina Chylewska i Maciej Musiał przekazali, że czwarte miejsce zajął Łukasz Reks z drużyny Kuby Badacha, a trzecie Mateusz Jagiełło z drużyny Tomsona i Barona. Finałową dwójką zostali: Hania Kuzimowicz i Jan Piwowarczyk. Ostatnią rundą były autorskie single, które powstały specjalnie na potrzeby 16. edycji.

Widzowie wyłonili zwycięzcę "The Voice of Poland"

"Decyzją widzów zwycięzcą 16. edycji »The Voice of Poland« zostaje Jan Piwowarczyk" - przekazała Paulina Chylewska.