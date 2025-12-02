Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce

Premier rozpoczynając wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów zakomunikował, że rząd wspólnie z EAK podpisał list intencyjny ws. ulokowania w Polsce specjalnego ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Czym będzie się zajmował ośrodek?

Tam są jeszcze szczegóły do dogrania. Ten ośrodek będzie zajmował się wykorzystaniem potencjału kosmicznego na rzecz bezpieczeństwa i będzie to ośrodek europejski, a nam bardzo na tym zależało, bo Polska staje się naprawdę jednym z liderów tego sektora - podkreślił.

Tusk wskazał, że głęboko wierzy w to, iż nowy ośrodek będzie kołem zamachowym dla polskiego przemysłu kosmicznego a to, co jeszcze do niedawna wydawało się pewnym political fiction - teraz staje się faktem. Jak zaznaczył, ośrodek będzie współpracował ze wszystkimi naszymi jednostkami badawczymi i naukowymi, które „mają cokolwiek do czynienia z kosmosem”.

Także bardzo się cieszę z tego listu intencyjnego. I dlatego będziemy dzisiaj przyjmowali ustawę związaną z tym działaniem - powiedział.

Środki z KPO

Podczas wtorkowych obrad rząd ma rozpatrzyć projekt ustawy o działalności kosmicznej, której celem jest uregulowanie działalności kosmicznej w krajowym porządku prawnym, co wynika z dynamicznego rozwoju tego sektora. Projektowana ustawa jest też jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Projekt przewiduje m.in. odpowiedzialność operatora obiektu kosmicznego za szkodę wyrządzoną przez taki obiekt oraz stworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych (KROK).

W czwartek w Bremie w Niemczech zakończyło się dwudniowe spotkanie Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej, podczas którego Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 mln euro na realizację misji ESA, w tym blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA na lata 2026-2028. Podpisano również list intencyjny w sprawie budowy ośrodka ESA w Polsce. Polska jest obecna w ESA od 2012 roku. Wiąże się to m.in. z wpłacaniem corocznej składki - obowiązkowej (proporcjonalnej do dochodu narodowego) oraz opcjonalnej.