Do wybuchu doszło przed godziną pierwszą.

Samoewakuacja internatu

41 mieszkańców internatu opuściło budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych – poinformował rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja.

Brak pożaru i dalszego zagrożenia

Na szczęście nie doszło do pożaru. Strażacy przy użyciu mierników gazowych sprawdzili pomieszczenia, aby wykluczyć obecność toksycznych gazów – przekazał Betleja.

Budynek został przewietrzony, a gdy strażacy jeszcze raz sprawdzili obiekt i upewnili się, że nie ma zagrożenia, niemal wszyscy ewakuowani mogli wrócić do internatu.

Ośmioro nastolatków w szpitalu

Ośmioro nastolatków w wieku od 16 do 18 lat zostało zabranych do szpitala na badania kontrolne. Nie ma informacji o ich stanie zdrowia.

Postępowanie wyjaśniające

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul powiedziała PAP, że trwa postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Na podstawie ustaleń będziemy podejmować działania zmierzające do określenia procedur postępowania, co należy zrobić, żeby w przyszłości tego typu przypadki się nie zdarzały – dodała wojewoda.