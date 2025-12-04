Do wybuchu doszło przed godziną pierwszą.
Samoewakuacja internatu
41 mieszkańców internatu opuściło budynek jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych – poinformował rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja.
Brak pożaru i dalszego zagrożenia
Na szczęście nie doszło do pożaru. Strażacy przy użyciu mierników gazowych sprawdzili pomieszczenia, aby wykluczyć obecność toksycznych gazów – przekazał Betleja.
Budynek został przewietrzony, a gdy strażacy jeszcze raz sprawdzili obiekt i upewnili się, że nie ma zagrożenia, niemal wszyscy ewakuowani mogli wrócić do internatu.
Ośmioro nastolatków w szpitalu
Ośmioro nastolatków w wieku od 16 do 18 lat zostało zabranych do szpitala na badania kontrolne. Nie ma informacji o ich stanie zdrowia.
Postępowanie wyjaśniające
Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul powiedziała PAP, że trwa postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.
Na podstawie ustaleń będziemy podejmować działania zmierzające do określenia procedur postępowania, co należy zrobić, żeby w przyszłości tego typu przypadki się nie zdarzały – dodała wojewoda.
