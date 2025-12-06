W 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy - nie zrobimy zakupów

Przypominamy, że w 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy, dlatego Polacy mają mniej dni roboczych na załatwienie świątecznych spraw. Żeby ułatwić przygotowania, ustawodawca przewidział trzy kolejne niedziele handlowe, które rozłożą ruch i pozwolą uniknąć świątecznego chaosu.

Najbliższy weekend będzie dla wielu kluczowym momentem, by rozpocząć świąteczne zakupy bez pośpiechu. Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy?

Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy? Czy to pierwsza niedziela handlowa w grudniu?

Tak, 7 grudnia 2025 wypada pierwsza niedziela handlowa w grudniu.

Nadchodząca niedziela, 7 grudnia, otwiera serię aż trzech grudniowych niedziel handlowych, podczas których galerie handlowe i duże sklepy będą otwarte. To idealna okazja, by spokojnie kupić prezenty, świąteczne dekoracje, a nawet zaplanować menu na Boże Narodzenie.

Kiedy wypadają kolejne niedziele handlowe w grudniu?

Kolejne handlowe niedziele to:

14 grudnia 2025

21 grudnia 2025

Dzięki temu grudniowemu układowi Polacy zyskują trzy pełne weekendy na przygotowania do świąt, co ma ogromne znaczenie w roku, w którym 24 grudnia wypada jako dzień wolny.

Dlaczego grudzień ma aż trzy niedziele handlowe?

To odpowiedź ustawodawcy na zwiększone potrzeby klientów. Grudzień zawsze był najbardziej obciążającym miesiącem dla handlu, ale w 2025 roku sytuacja jest wyjątkowa. Wolna Wigilia ogranicza liczbę dostępnych dni na zakup żywności, prezentów i artykułów świątecznych. Trzy kolejne niedziele handlowe mają pomóc rozładować ruch, ograniczyć tłumy i dają możliwość zrobienia zakupów w wygodnym terminie.

Czy 24 grudnia 2025 zrobimy zakupy?

Nie. Wigilia 2025 jest dniem wolnym od pracy. Duże sklepy będą zamknięte, a otwarte pozostaną jedynie stacje benzynowe, niektóre małe sklepy prowadzone przez właściciela i punkty gastronomiczne. Więcej w dalszej części artykułu.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową i Wigilię 2025?

Jeśli trafisz na niedzielę bez handlu, albo będziesz musiał uzupełnić zakupy przed samą Wigilią 24.12, wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się:

Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe Żabka, Carrefour Express, Lewiatan jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście.

jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście. Stacje benzynowe, które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby.

które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby. Sklepy na dworcach i lotniskach , które funkcjonują normalnie.

, które funkcjonują normalnie. Apteki całodobowe .

. Restauracje, kawiarnie i cukiernie , także w galeriach.

, także w galeriach. Sklepy w hotelach, które nie podlegają zakazowi.

Pełna lista niedziel handlowych 2025 roku

Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2025:

26 stycznia

13 kwietnia

27 kwietnia

29 czerwca

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia

To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2025 roku.

Czy wszystkie galerie będą otwarte w niedzielę handlową 7, 14 i 21 grudnia?

Tak. W niedziele handlowe bez wyjątku funkcjonują galerie, duże sklepy, markety i większość punktów usługowych.

Do której godziny czynne są sklepy w niedziele handlowe w grudniu?

Zwykle do 20, 21 lub 22, w zależności od galerii. Warto sprawdzić godziny konkretnego centrum handlowego, bo niektóre wydłużają czas pracy w grudniu.

Co warto zrobić już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia?