rozwiń

W 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy - nie zrobimy zakupów

Przypominamy, że w 2025 roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy, dlatego Polacy mają mniej dni roboczych na załatwienie świątecznych spraw. Żeby ułatwić przygotowania, ustawodawca przewidział trzy kolejne niedziele handlowe, które rozłożą ruch i pozwolą uniknąć świątecznego chaosu.

Reklama

Najbliższy weekend będzie dla wielu kluczowym momentem, by rozpocząć świąteczne zakupy bez pośpiechu. Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy?

Czy 7 grudnia 2025 zrobimy zakupy? Czy to pierwsza niedziela handlowa w grudniu?

Tak, 7 grudnia 2025 wypada pierwsza niedziela handlowa w grudniu.

Nadchodząca niedziela, 7 grudnia, otwiera serię aż trzech grudniowych niedziel handlowych, podczas których galerie handlowe i duże sklepy będą otwarte. To idealna okazja, by spokojnie kupić prezenty, świąteczne dekoracje, a nawet zaplanować menu na Boże Narodzenie.

Kiedy wypadają kolejne niedziele handlowe w grudniu?

Reklama

Kolejne handlowe niedziele to:

  • 14 grudnia 2025
  • 21 grudnia 2025

Dzięki temu grudniowemu układowi Polacy zyskują trzy pełne weekendy na przygotowania do świąt, co ma ogromne znaczenie w roku, w którym 24 grudnia wypada jako dzień wolny.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Dlaczego grudzień ma aż trzy niedziele handlowe?

To odpowiedź ustawodawcy na zwiększone potrzeby klientów. Grudzień zawsze był najbardziej obciążającym miesiącem dla handlu, ale w 2025 roku sytuacja jest wyjątkowa. Wolna Wigilia ogranicza liczbę dostępnych dni na zakup żywności, prezentów i artykułów świątecznych. Trzy kolejne niedziele handlowe mają pomóc rozładować ruch, ograniczyć tłumy i dają możliwość zrobienia zakupów w wygodnym terminie.

Czy 24 grudnia 2025 zrobimy zakupy?

Nie. Wigilia 2025 jest dniem wolnym od pracy. Duże sklepy będą zamknięte, a otwarte pozostaną jedynie stacje benzynowe, niektóre małe sklepy prowadzone przez właściciela i punkty gastronomiczne. Więcej w dalszej części artykułu.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową i Wigilię 2025?

Jeśli trafisz na niedzielę bez handlu, albo będziesz musiał uzupełnić zakupy przed samą Wigilią 24.12, wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się:

  • Małe sklepy osiedlowe i franczyzowe Żabka, Carrefour Express, Lewiatan jeśli właściciel obsługuje sklep osobiście.
  • Stacje benzynowe, które oferują przekąski, pieczywo i artykuły pierwszej potrzeby.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach, które funkcjonują normalnie.
  • Apteki całodobowe.
  • Restauracje, kawiarnie i cukiernie, także w galeriach.
  • Sklepy w hotelach, które nie podlegają zakazowi.
Czy piekarnie będą otwarte w Wigilię 2025? Gdzie kupić pieczywo 24 grudnia?
Czy piekarnie będą otwarte w Wigilię 2025? Gdzie kupić pieczywo 24 grudnia?

Zobacz również

Pełna lista niedziel handlowych 2025 roku

Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2025:

  • 26 stycznia
  • 13 kwietnia
  • 27 kwietnia
  • 29 czerwca
  • 31 sierpnia
  • 7 grudnia
  • 14 grudnia
  • 21 grudnia

To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2025 roku.

Czy wszystkie galerie będą otwarte w niedzielę handlową 7, 14 i 21 grudnia?

Tak. W niedziele handlowe bez wyjątku funkcjonują galerie, duże sklepy, markety i większość punktów usługowych.

Do której godziny czynne są sklepy w niedziele handlowe w grudniu?

Zwykle do 20, 21 lub 22, w zależności od galerii. Warto sprawdzić godziny konkretnego centrum handlowego, bo niektóre wydłużają czas pracy w grudniu.

Co warto zrobić już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia?

  • kupić prezenty, zanim ruszy największa fala zakupów
  • skorzystać z promocji, które pojawiają się zwykle na pierwszą grudniową niedzielę handlową
  • zakupić dekoracje i elementy świąteczne
  • zaplanować świąteczne menu i zrobić pierwszą turę zakupów spożywczych
  • uniknąć tłumu, który spodziewany jest w kolejnych tygodniach