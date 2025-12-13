Proces nadawania imienia jest szczególnie ważny dla przyszłych rodziców. To oni głowią się jak dać na imię swojemu dziecku. Często to proces, który wymaga dłuższego zastanowienia i przemyśleń.

Niektórzy decydują się na imiona po babci, czy dziadku, inni stawiają na oryginalność. Coraz częściej przyszli rodzice wybierają imiona, które święciły tryumfy wiele lat temu, zwłaszcza w minionej epoce, czyli w czasach PRL.

Popularne imiona dla chłopców

Wśród imion, które nadawane są chłopcom jest kilka tych, które od lat święcą tryumfy i są bardzo popularne. Były popularne przed laty a teraz wróciły do łask. Te imiona to:

Antoni

Jan

Franciszek

Stanisław

Tadeusz

Henryk

To imię było popularne w PRL

Nie wszystkie imiona, które były popularne w czasach PRL, nadal cieszą się powodzeniem wśród przyszłych rodziców. Jednym z takich "starych" imion, które przestało wzbudzać zainteresowanie jest imię Edmund. W pierwszej połowie 2025 roku nadano je tylko 19 razy. W 2024 roku otrzymało je 44 chłopców a cztery lata temu, czyli w 2020 roku - 19. Ciekawostką jest fakt, że w 2000 roku nie otrzymało go żadne dziecko.

Jakie jest znaczenie tego imienia?

Popularne w czasach PRL imię Edmund to imię pochodzenia germańskiego. Wzięło się od słów "ed", czyli majątek oraz "mund" - opieka. Imię to oznaczać, więc może "opiekuna dziedzicznej posiadłości" lub "obrońcę".

W Polsce imię Edmund występuje od XIV wieku. Osoby o imieniu Edmund są, więc odważne, honorowe i sprawiedliwe. To autorytety, które potrafią przyznać się do błędu. Edmund obchodzi imieniny aż pięć razy w roku:

7 sierpnia

30 października

16 listopada

20 listopada

1 grudnia.

Te najpopularniejsze to te obchodzone 20 listopada. Najbardziej znane zdrobnienia imienia Edmund to Mundek, Muniek, Edmundek, Edmundzio, Edek albo Edzio.