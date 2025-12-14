W woj. lubelskim znaleziono "części obiektu przypominające drona"

Jak informuje Polsat News, powołując się na Lubelską Policję "dziś około godz. 13.00 w m. Żelizna pow. radzyńskim, mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona". Jak ustalił portal, maszyna ta to prawdopodobnie bezzałogowiec, który naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września

Teren ma być zabezpieczany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, jak podano w komunikacie.

"Powiadomiliśmy odpowiednie służby, w tym Żandarmerię Wojskową w Białej Podlaskiej oraz Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim" - wskazano.

Rosyjskie drony nad Polską

Jak przypomina portal w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski. Przekazano, że chodzi o 21 bezzałogowców,. Przekazano, że część dronów została zestrzelona przez polską armię z pomocą sojuszników z NATO.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i na wniosek Polski odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.