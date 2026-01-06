W sklepach sieci Żabka zakupy można zrobić zazwyczaj w te dni, w które inne sklepy nie są w ogóle otwarte albo gdy są już zamknięte. Według polskiego prawa w tym roku w Wigilię większość sklepów była zamknięta. Podobnie było w Boże Narodzenie.

Wyjątkiem były właśnie sklepy sieci Żabka, których godziny otwarcia ustalali franczyzobiorcy a więc właściciele poszczególnych punktów.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte w Trzech Króli?

W Warszawie wiele z punktów tej sieci pracowała w Wigilię do godziny 14, 16 albo 19. W Boże Narodzenie otwarte zaś były do 19, 20 albo 21. A jak będzie 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli? Większość sklepów w święta jest zamknięta. Czy Żabki 6 stycznia będą otwarte? W jakich godzinach?

Sklepy sieci Żabka to zazwyczaj wyjątek w świąteczne dni. O godzinach pracy, podobnie jak w Wigilię, decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów. Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek - informowało biur prasowe sieci Żabka.

Trzech Króli 2026. W jakich godzinach będą otwarte sklepy sieci Żabka?

Większość punktów sieci Żabka będzie w Trzech Króli, czyli 6 stycznia, otwarta. Tylko nieliczne zdecydowały się w ogóle nie otwierać. Trzeba się jednak liczyć z tym, że godziny, w których będą czynne te punkty, ulegną zmianie. Przykładowo w Warszawie sklepy sieci Żabka poinformowały klientów, że będą pracować w następujących godzinach:

8-23

8-21

9-22

9-21

Gdzie sprawdzić godziny otwarcia Żabki w Trzech Króli?

Aby dowiedzieć się od której do której otwarta jest Żabka, która znajduje się na naszym osiedlu, najlepiej wybrać się do sklepu i sprawdzić godziny otwarcia. Właściciele sklepów kilka dni przed świętami wywiesili kartki z godzinami otwarcia.

Można się tego również dowiedzieć z aplikacji. Informacje na ten temat są dostępne po wyszukaniu adresu na stronie https://www.zabka.pl/znajdz-sklep. Jeśli informacja się nie wyszukuje, należy w opcjach filtrowania wyłączyć opcję otwarte sklepy.