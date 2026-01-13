Początek procesu Elona Muska przeciwko OpenAI i dwóm z jej szefom wyznaczono na 27 kwietnia. Informację podała agencja AFP, powołując się na dokument opublikowany przez sąd.

Reklama

Co Musk zarzuca pozwanym?

Elon Musk, który współtworzył OpenAI w 2015 roku, zarzuca pozwanym: prezesowi Samowi Altmanowi i dyrektorowi generalnemu Gregowi Brockmanowi, że sprzeniewierzyli się pierwotnej misji spółki jako organizacji non-profit umożliwiającej otwarty dostęp do swego oprogramowania, by zabiegać o zyski.

Microsoft przejął kontrolę nad OpenAI

Musk wycofał się z zarządu OpenAI w 2018 roku. Głównym partnerem spółki stał się Microsoft, zaś po sukcesie chatbota ChatGPT firma poszła w stronę komercjalizacji i zamkniętych źródeł. W efekcie Microsoft w ubiegłym roku przejął kontrolę nad OpenAI.

Obecnie Altman i Musk są rywalami w branży. W 2023 r. roku firma tego drugiego xAI wypuściła konkurencyjny model chatbota AI, Groka.