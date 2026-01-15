Ślub to bardzo ważne wydarzenie w życiu wielu par. Wiele osób zwraca szczególną uwagę na oprawę muzyczną tego dnia. Do tej pory nowożeńcy mieli sporą swobodę w doborze utworów, które zostaną zagrane i zaśpiewane podczas ceremonii. Teraz w kościołach jednej z diecezji to się zmieni.

Oprawa muzyczna ślubu. Diecezja wydała komunikat

Komisja ds. Muzyki Kościelnej w Diecezji Włocławskiej wydała komunikat, w którym przypomniano zasady dotyczące repertuaru podczas liturgii. Zaznaczono, że "za wszystkie sprawy związane z muzyką w świątyni odpowiada proboszcz lub administrator parafii". Zasugerowano również, by "informować narzeczonych o zasadach dotyczących muzyki kościelnej już podczas ustalania daty ślubu".

Reklama

Piosenka Eda Sheeran na liście zakazanych w kościele

Diecezja Włocławska przypomniała, że aktualne jest zarządzenie z 2016 roku, które dotyczy organizacji koncertów w kościołach. Znajdują się w nim lista utworów świeckich, które są zakazane podczas liturgii. Jak informuje Diecezja Włocławska "do tej listy należy dopisać nowy przebój ślubny napisany do piosenki »Perfect« Eda Sheerana”. Utwór ten jest bardzo popularny wśród par młodych.

Zespół dostał zakaz grania w kościele

Diecezja Włocławska poinformowała, że jeden z zespołów dostał zakaz występów w kościołach. "Informujemy, że w związku z licznymi nadużyciami i lekceważeniem zasad dotyczących muzyki sakralnej, co potwierdzają media społecznościowe, jeden z zespołów muzycznych w naszej diecezji jak i wszyscy jego członkowie, razem jak i indywidualnie, otrzymali na 2026 rok zakaz wykonywania muzyki podczas i poza liturgią w kościołach naszej diecezji. Dotyczy to także ślubów. O nazwie zespołu i nazwiskach członków księża zostali poinformowani drogą mailową, by móc egzekwować zarządzenie Biskupa Diecezjalnego" - czytamy w komunikacie podpisanym przez ks. Marcina Ziółkowskiego, wiceprzewodniczącego diecezjalnej komisji ds. muzyki kościelnej.

Członkowie zespołu wydali oświadczenie

Reklama

Jak podaje portal Deon.pl chodzi o zespół Emmanuel, który od 14 lat zajmuje się oprawą muzyczną kościelnych uroczystości. To, jak wyjaśniają członkowie grupy muzyczne, problem, bo dotyka pary młode, z którymi mają już podpisane umowy na 2026 rok.

"Trudno nam jest też zrozumieć, że nie otrzymaliśmy najpierw jakiegoś upomnienia, tzw. »żółtej kartki«, jak u sportowców, bądź pouczenia, jak u policji drogowej, tylko od razu nałożono na nas tak dotkliwą karę, krzywdzącą nie tylko nas, ale i wszystkie nasze Pary Młode, którym zobowiązaliśmy się towarzyszyć muzycznie podczas ich sakramentu małżeństwa, jak również dzieci pierwszokomunijne, które również liczyły na nasz udział w ich sakramencie" - brzmi treść wpisu na Facebooku zespołu.

Zakaz ma być związany ze śpiewaniem pieśni patriotycznych na Mszy św. za Ojczyznę w dniu 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości.

"Nie czujemy się niczemu winni, zostaliśmy skazani bez szansy na rozmowę, wyjaśnienia nam czegokolwiek, zostaliśmy potraktowani, jak zwykłe śmieci" - piszą członkowie zespołu. Dodają, że to koniec ich działalności.

"Nie wrócimy, nikt z zespołu nie chce już wracać i być wiecznie na cenzurowanym. To koniec!" - napisali. Przyznali, że wysłali list polecony do Kurii włocławskiej z prośbą do ks. Biskupa o ponowne rozpatrzenie sprawy. "Mamy ogromną nadzieję, że Jego Ekscelencja ks. Biskup przychyli się do naszej prośby, zamieniając nałożoną karę na upomnienie" - czytamy we wpisie z 13 stycznia.