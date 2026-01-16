Nowy polski prom Jantar Unity

Nowa flagowa jednostka polskiej floty promowej w czwartek przypłynęła ze Świnoujścia do Szczecina, gdzie w sobotę po południu zaplanowano uroczysty chrzest statku. M/F Jantar Unity przybił do nabrzeża zwanego Bulwarem Chrobrego, które obejmuje odcinek Odry pod Wałami Chrobrego. Manewrowanie i cumowanie trwało kilkadziesiąt minut.

Jednostkę należącą do Unity Line (spółka specjalizująca się w żegludze promowej, utworzona ponad 30 lat temu przez Polską Żeglugę Morską i Euroafricę) na kadłubie zdobią wielkie napisy „polsca”, oznaczające Polskę i Skandynawię. Taki branding mają mieć wkrótce wszystkie polskie promy operujące na Bałtyku. W ubiegłym roku rząd zdecydował o połączeniu, pod tym szyldem, promów Unity Line i Polferries (Polska Żegluga Bałtycka).

Prom Jantar Unity - dane techniczne i wymiary

M/F Jantar Unity ma 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Jego linia ładunkowa to 4100 m, co oznacza, że będzie mógł transportować prawie 200 naczep. Oferuje 400 miejsc dla pasażerów. Załoga liczy 50 osób. Jak przekazała kierownik działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń, „Jantar” będzie najnowocześniejszym promem na Bałtyku. Ma osiągać prędkość 19 węzłów.

„Prom jest napędzany czterema silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG), wspomagany systemem bateryjnym w układzie hybrydowym. Zamiast tradycyjnych śrub napędowych zastosowano dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co w istotny sposób poprawia manewrowość promu w portach” – wyjaśniono w komunikacie Unity Line.

Prom Jantar Unity - gdzie zbudowany?

Prom zbudowała Gdańska Stocznia Remontowa – Remontowa Holding. Dokumentację projektową i wykonawczą przygotowało biuro Remontowa Marine Design and Consulting z grupy Remontowa Holding. We wrześniu 2025 r. odbyły się pierwsze próby morskie na Bałtyku. 17 grudnia jednostkę przekazano armatorowi. M/F Jantar Unity przeszedł już próby portowe i manewrowe w portach w Ystad, Trelleborgu (Szwecja) i w Świnoujściu, które potwierdziły gotowość do jego regularnej eksploatacji.

Kurs Jantar Unity - chrzest

Unity Line zapowiedziało, że „Jantar” będzie kursował ze Świnoujścia do Trelleborga. Chrzest jednostki zaplanowano w sobotę (17 stycznia) w Szczecinie. W wydarzeniu ma wziąć udział minister finansów Andrzej Domański oraz wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Tego dnia mają się też odbyć półgodzinne widowiska multimedialne z projekcją mappingową i pokazami laserowymi (godz. 18 i 20). Natomiast w niedzielę, od godz. 10 do 16, mieszkańcy Szczecina i turyści będą mogli zwiedzić prom z przewodnikiem. (Nie wymaga to wcześniejszych zapisów).

Bursztyn Unity w 2027 r.

W przyszłym roku do eksploatacji ma wejść „bliźniak” M/F Jantar Unity, którego nazwano „Bursztyn Unity”. Według zapowiedzi rządu trzecia nowoczesna jednostka typu RO-PAX (umożliwiająca przewóz ładunków tocznych, Roll-on/Roll-off, i pasażerów) ma być wodowana w 2028 r.

Nowoczesne polskie promy

Plan budowy serii nowoczesnych promów (za rządów PiS nazwany „Programem Batory”) przewidywał, że trzy jednostki będą kosztowały ok. 1,3 mld zł. W 2024 r. okazało się jednak, że budowa i wyposażenie tylko M/F Jantar Unity pochłonie ponad 1 mld zł. Rząd musiał zwiększyć finansowanie projektu.