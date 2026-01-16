Zarzuty obejmują przygotowanie i nadanie sześciu przesyłek: czterech o charakterze sabotażowym, nadanych z Wilna do Polski i Wielkiej Brytanii, oraz dwóch przesyłek testowych, służących sprawdzeniu kanałów logistycznych, nadanych z Warszawy do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Sabotaż - przesyłki wywołały pożar

"Trzy z przesyłek uległy samozapłonowi podczas transportu w naczepie samochodu ciężarowego na terenie Polski oraz na lotniskach w Lipsku i Birmingham" - napisano w komunikacie prokuratury.

Ich objął akt oskarżenie ws. rosyjskiej dywersji w Polsce

Akt oskarżenia objął 5 osób: 4 obywateli Ukrainy (Vladyslava D., Viacheslava C., Vladyslava B., Serhiiego Y.) oraz 1 obywatela Federacji Rosyjskiej (Aleksandra B.). Wszystkim oskarżonym zarzucono działanie przede wszystkim w lipcu i sierpniu 2024 r. na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz udział w dokonywaniu lub przygotowywaniu aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę logistyczną i lotniczą, polegających na powodowaniu pożarów w trakcie transportu oraz w hubach przeładunkowych poprzez nadawanie przesyłek kurierskich z ukrytymi mechanizmami samozapłonu. Wszystkim grozi kara dożywocia.