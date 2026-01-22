Toksyczna chmura smogu objęła swoim zasięgiem sporą część Polski. Komunikaty ostrzegawcze trafiły do mieszkańców dziewięciu województw. Najbardziej zanieczyszczone powietrze odnotowano w pasie od Pomorza aż po Podkarpacie. Lista województw objętych Alertem RCB:

śląskie,

małopolskie,

podkarpackie,

świętokrzyskie,

lubelskie,

łódzkie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

pomorskie (powiaty tczewski i malborski).

Czym jest pył PM10?

Pył zawieszony PM10 składa się z drobnych cząsteczek, które bez trudu docierają do górnych dróg oddechowych i płuc. Długotrwałe wdychanie tak zanieczyszczonego powietrza może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, a u osób z chorobami serca i płuc – gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia.

Reklama

Jak chronić się przed smogiem?

Aby zminimalizować ryzyko wdychania szkodliwych pyłów zostań w pomieszczeniu. Jeśli nie musisz, nie wychodź na zewnątrz. Zrezygnuj ze sportu. Bieganie czy jazda na rowerze w takich warunkach zmusza płuca do filtrowania ogromnej ilości toksyn. Nie wietrz mieszkania. Otwieranie okien wpuści zanieczyszczenia bezpośrednio do Twojego domu. Osoby starsze oraz najmłodsi są najbardziej narażeni na skutki złej jakości powietrza.