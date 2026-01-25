Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy USA w NATO walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze - rzekomo - "trzymali się z dala od linii frontu". Nie wymienił Polski, choć to również żołnierze z naszego kraju uczestniczyli w tamtej misji.

Tusk ostro odpowiada Trumpowi. 'Mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów'
Tusk ostro odpowiada Trumpowi. "Mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów"

Zobacz również

Prezydent Karol Nawrocki o polskich żołnierzach

Prezydent Karol Nawrocki napisał później w serwisie X, "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie". "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - podkreślił, po czym opublikował te same dwa zdania w języku angielskim. Karol Nawrocki opublikował swój post o 22:32 w piątek. Wcześniej dość długo milczał na temat bulwersujących słów Donalda Trumpa.

Reklama
Nawrocki ostrzega przed Rosją. Wspólny głos Warszawy, Wilna i Kijowa
Nawrocki ostrzega przed Rosją. Wspólny głos Warszawy, Wilna i Kijowa

Zobacz również

Wojciech Mann o Karolu Nawrockim: wstyd mi za niego i jego elektorat

Do sprawy postanowił odnieść się również Wojciech Mann i zabrał głos w dyskusji wywołanej kontrowersyjną wypowiedzią prezydenta USA. Dziennikarz w mediach społecznościowych napisał: "Już miałem zamiar pozostać wzorowym celebrytą, ale nie wytrzymałem. Na co mi tchórzliwy prezydent, który nawet w gębie nie jest mocny i nie broni tych, których niby jest zwierzchnikiem. Wstyd mi za niego i jego elektorat". Wpis zyskał duże poparcie wśród internautów, którzy w komentarzach przyznawali rację Mannowi.