Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że sojusznicy USA w NATO walczyli w Afganistanie, ale ich żołnierze - rzekomo - "trzymali się z dala od linii frontu". Nie wymienił Polski, choć to również żołnierze z naszego kraju uczestniczyli w tamtej misji.

Prezydent Karol Nawrocki o polskich żołnierzach

Prezydent Karol Nawrocki napisał później w serwisie X, "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie". "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - podkreślił, po czym opublikował te same dwa zdania w języku angielskim. Karol Nawrocki opublikował swój post o 22:32 w piątek. Wcześniej dość długo milczał na temat bulwersujących słów Donalda Trumpa.

Wojciech Mann o Karolu Nawrockim: wstyd mi za niego i jego elektorat

Do sprawy postanowił odnieść się również Wojciech Mann i zabrał głos w dyskusji wywołanej kontrowersyjną wypowiedzią prezydenta USA. Dziennikarz w mediach społecznościowych napisał: "Już miałem zamiar pozostać wzorowym celebrytą, ale nie wytrzymałem. Na co mi tchórzliwy prezydent, który nawet w gębie nie jest mocny i nie broni tych, których niby jest zwierzchnikiem. Wstyd mi za niego i jego elektorat". Wpis zyskał duże poparcie wśród internautów, którzy w komentarzach przyznawali rację Mannowi.