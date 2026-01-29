Eksperci z Polskiej Agencji Kosmicznej stale aktualizują dane dotyczące lotu chińskiego obiektu. Obecne prognozy wskazują bardzo szerokie "okno niepewności". Początek okna wskazuje 29 stycznia 2026 r., godz. 19:03 czasu polskiego (18:03 UTC). Koniec okna wypada 30 stycznia 2026 r., godz. 21:17 czasu polskiego (20:17 UTC). Trajektoria lotu przebiega nad dużą częścią Europy, w tym bezpośrednio nad terytorium Polski.

11 ton metalu. Czy obiekt spłonie całkowicie?

Obiekt o oznaczeniu ZQ-3 R/B to element rakiety wystrzelonej na początku grudnia 2025 roku z Chin. Jego ogromna masa – aż 11 000 kg – budzi uzasadnione obawy naukowców. POLSA zaznacza wprost: nie ma pewności, czy tak duży kawałek kosmicznego złomu spłonie w całości podczas tarcia o warstwy atmosfery.

Reklama

Służby w stanie gotowości

Polska Agencja Kosmiczna zapewnia, że sytuacja znajduje się pod kontrolą. Krajowe służby oraz odpowiednie instytucje otrzymują raporty na bieżąco, zgodnie z procedurami operacyjnymi. Specjaliści z Centrum Operacyjnego SSA monitorują każdy kilometr lotu rakiety.