Historyczne zaćmienie Słońca: 16 Lipca 2186 roku

Najdłuższe w historii całkowite zaćmienie Słońca nastąpi 16 lipca 2186 roku, osiągając rekordowy czas trwania fazy całkowitej wynoszący dokładnie 7 minut i 29 sekund. Choć to wydarzenie może przywodzić na myśl scenariusz filmu katastroficznego, jego dokładny czas i przebieg zostały już precyzyjnie przewidziane przez astronomów.

Reklama

Najdłuższe w historii zaćmienie słońca - warunki obserwacji i zjawiska

To niezwykłe zjawisko będzie najlepiej widoczne w Ameryce Południowej, w wąskim pasie przebiegającym przez Kolumbię, Wenezuelę i północną Brazylię. W tych rejonach, w środku dnia, niebo całkowicie się zaciemni, a światło dzienne ustąpi miejsca mrokowi i odczuwalnemu spadkowi temperatury. Mieszkańcy tych obszarów doświadczą warunków na kilka minut przypominających środek nocy.

Przyczyna rekordowej długości zaćmienia Słońca

Wyjątkowo długi czas trwania zaćmienia wynika z idealnej i rzadkiej konfiguracji Słońca, Ziemi i Księżyca:

Odległość Ziemi od Słońca: Ziemia znajdzie się blisko aphelium (najdalszy punkt orbity od Słońca), co sprawi, że tarcza Słońca będzie na niebie nieco mniejsza. Odległość Księżyca od Ziemi: Księżyc jednocześnie będzie blisko perygeum (najbliższy punkt orbity od Ziemi), przez co będzie wydawał się większy.

Reklama

To niezwykłe ułożenie sprawi, że cień rzucany przez Księżyc będzie większy i bardziej wyraźny, co bezpośrednio przełoży się na wydłużenie fazy całkowitej. Dodatkowo, niemal prostopadłe padanie cienia na powierzchnię Ziemi, wynikające z niemal idealnego ustawienia trzech ciał w jednej linii, jeszcze bardziej spotęguje i wydłuży efekt zaćmienia.

Rekordowo długie zaćmienie Słońca - magia i nauka o zaćmieniach

Od tysięcy lat całkowite zaćmienia fascynują ludzkość, budząc jednocześnie lęk i zachwyt. Choć w przeszłości traktowano je jako boskie znaki czy zwiastuny katastrof, dziś nauka pozwala nam przewidzieć to zjawisko z dokładnością co do sekundy. Mimo postępu technicznego, dla wielu osób zaćmienia zachowują swój niemal magiczny charakter. Dla naukowców, to spektakularne wydarzenie stanowi również rzadką okazję badawczą. Astronomowie już teraz planują obserwacje, które pozwolą im na dokładniejszą analizę korony słonecznej – zewnętrznej warstwy atmosfery Słońca, która w normalnych warunkach jest niewidoczna z powodu intensywnego blasku tarczy. Choć na to historyczne zaćmienie musimy poczekać jeszcze ponad 150 lat, już teraz zostało ono zapisane jako jedno z najbardziej spektakularnych w dziejach Ziemi.