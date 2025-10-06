RMF nieoficjalnie podało, że ma chodzić o paliwo, a mężczyzna został zatrzymany po przestrzeleniu opon w jego aucie.

Kradzież mienia. Padły strzały w Elblągu

"Przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim "ŻW" dała sygnały, aby mężczyzna zatrzymał swój samochód. Wojskowy jednak przyspieszył. Wtedy padły strzały ostrzegawcze. Mężczyzna próbował potrącić żandarma" - czytamy.

Prokuratura bada sprawę

Mężczyzna miał zostać zatrzymany po przestrzeleniu opon w jego aucie. "Jeden z pocisków po rykoszecie trafił w zderzak zaparkowanego auta" - podano. Nikomu nic się nie stało.

Portal dodaje, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.